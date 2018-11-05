وأوضح الاتحاد المصري أنّ نظيره الأفريقي قرر تغريم الأهلي بمبلغ قدره 20 ألف دولار واستدعاء مدرب الأهلي كارتيرون لجلسة استماع على خلفية أحداث مواجهة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الجمعة الفائت.

وجاء في تغريدة الاتحاد المصري: "في خطاب رسمي لاتحاد الكرة لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي تقرّر إيقاف وليد أزارو مباراتين و20 ألف دولار غرامة علي النادي الأهلي.

وجاء في التغريدة أيضاً: "استدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي لجلسة استماع علي خلفية أحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي".

وبرّر الاتحاد الأفريقي إيقاف أزارو بسبب سلوكه غير الرياضي، إذ جاء في حساب الاتحاد الرسمي على تويتر: "قرّرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقاف لاعب الأهلي وليد أزارو لمباراتين بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا".