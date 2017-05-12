الزمالك يحقق بداية طيبة في دوري أبطال أفريقيا

سجل للفائز باسم مرسي (56) والنيجيري ستانلي أوهاووتشي (83).

ويتطلع الزمالك، حامل اللقب 5 مرات اخرها عام 2002، لتجاوز الإخفاق المحلي عقب الفشل في الفوز بالدوري للموسم الثاني على التوالي، وتبخر اماله في حجز بطاقته الى دوري أبطال افريقيا الموسم المقبل، لذلك فلا مفر من المنافسة على اللقب القاري والفوز به لضمان المشاركة في المسابقة الموسم المقبل.

كما حقق اتحاد العاصمة الجزائري وصيف بطل 2015 فوزا صريحا على ضيفه أهلي طرابلس الليبي 3-صفر.

وسجل للفائز فاروق شافعي (31) والملغاشي كارولوس اندرياماهيتسينورو (45) وأسامة درفلو (83).

وكان اهلي طرابلس فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتخطيه الفتح الرباطي المغربي في الدور الثاني.

وتصدر اتحاد العاصمة ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، بفارق الاهداف عن الزمالك وصيف بطل النسخة الاخيرة.