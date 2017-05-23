الزمالك يتعادل مع مضيفه الأهلي الليبي في أبطال أفريقيا

وكان الزمالك قد فاز على ضيفه كابس يونايتد من زيمبابوي بهدفين دون رد في إستاد برج العرب بالقرب من الإسكندرية فيما خسر الأهلي في الجولة ذاتها أمام مضيفه اتحاد الجزائر بثلاثية نظيفة.

وتصدر الزمالك بذلك ترتيب المجموعة الثانية مؤقتاً برصيد 4 نقاط بانتظار مواجهة الفريق الجزائري خارج ملعبه في زيمبابوي في الجولة ذاتها، فيما حصل أهلي طرابلس على النقطة الأولى له في المجموعة.

وتنتظر الزمالك مواجهة بالغة الصعوبة يوم الجمعة الثاني من حزيران/يونيو أمام ضيفه اتحاد الجزائر، فيما سيحل أهلي طرابلس ضيفاً على كابس يونايتد في الجولة القادمة.

ويبحث العملاق الأبيض عن تقديم موسم متميز في دوري الأبطال مماثل لما قدمه في الموسم الماضي عندما تأهل الفريق إلى الدور النهائي قبل أن يخسر اللقب بهزيمته في مجموع لقائي الذهاب والعودة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.