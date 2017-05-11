الزمالك مكشوف دفاعياً بالنسبة لفريق كابس يونايتد

وشدد شيتمبوي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس للحديث عن المباراة، على أنه درس نقاط القوة والضعف في الزمالك للفوز عليه على ملعبه وأمام جماهيره، ومن ثم العودة الى زيمبابوي بأول ثلاث نقاط في المجموعة.

وأكد شيتمبوي إدراكه لصعوبة مواجهة الزمالك وصيف البطولة القارية العام الماضي، مشيراً إلى أنه يحترم الفريق الأبيض ولكن لاعبيه لن يتنازلوا عن الفوز في مباراة الغد .

وأضاف أنه حدد جيداً ركائز الفريق الأبيض وأسلوب مدربه البرتغالي أوجوستو إيناسيو، وكشف ثغرات دفاعية سيتم استغلالها لمباغتة الفريق الأبيض بالأهداف.

وأوضح مدرب كابس يونايتد أن فريقه سيفقد في مواجهة الزمالك لاعبين اثنين فقط ولكن غيابهما لن يؤثر على الأداء في ظل جاهزية البدلاء وتوافر الإرادة والروح والقتالية لدى لاعبي الفريق من أجل تحقيق الفوز.

وقال شيتمبوي "البطولات القارية حاليا لا تعرف فرق كبيرة وأخرى صغيرة مع

احترامي لكافة المنافسين لكن الفريق صاحب المجهود الأكبر والتركيز الأعلى هو الأجدر باللقب في النهاية ".