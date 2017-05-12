الترجي يستهل مشواره بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي
استهل الترجي الرياضي التونسي مشاركتَه في مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة لواحد ضمن منافساتِ المجموعة الثالثة
فيتا كلوب الكونغولي كان المبادر بالتسجيل منذ الدقيقة العاشرة عبر يازيد آتوبا من مجهود فردي رائع. وبعد عشر دقائق تمكن فوسيني كوليبالي من تعديلِ النتيجة للترجي، مستغلا ثغرةً في الدفاع الكونغولي.
ثم جاء دور طه ياسين الخنيسي ليمنح أصحاب الأرض الأسبقية بهدف من علامة الجزاء بحلول الدقيقة السادسة والعشرين.
و استفاد الترجي من إقصاء لاعب فيتا كلوب الكونغولي يانيك بانغالا في الدقيقة الحادية والخمسين ليتمكن لاعبُه أنيس البدري من توقيع الهدف الثالث والذي جاء قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.