البث المباشر لمباراة الترجي والأهلي

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم الترجي والأهلي

الترجي والأهلي مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري

البث المباشر لمباراة الترجي التونسي والأهلي المصري سيكون يوم الجمعة 9 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 بتوقيت تونس والساعة 21:00 بتوقيت مصر.

ستكون مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري في بث مباشر عبر الانترنت

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التقديم الفني للمباراة

يدخل نادي الأهلي المصري ومضيفه الترجي التونسي إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، في مباراة مرتقبة ستقام الجمعة على خلفية التوتر الذي طبع مباراة ذهاب انتهت بفوز الأهلي 3-1.

وأثارت مباراة الذهاب على ملعب برج العرب في الاسكندرية الأسبوع الماضي، والتي شهدت استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR" للمرة الأولى في نهائي المسابقة القارية، خشونة وجدلاً كبيراً لاسيما حول قرارات الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف الذي منح الفريقين ثلاث ركلات جزاء.

وبحسب التقارير، سيقود مباراة الإياب الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وكان نصيب الأهلي في المباراة السابقة ركلتا جزاء اقتنصهما وليد أزارو، وسط اعتراض من الجانب التونسي على أن المهاجم المغربي تحايل على الحكم، ونال الركلتين على رغم الاستعانة بتقنية الفيديو.

وسيغيب أزارو غداً بعد قرار الاتحاد الإفريقي إيقافه لمباراتين على خلفية تصرفه في الذهاب. وفي حين لم يحدد الاتحاد السبب المباشر لإيقاف أزارو، يرجح أنه يعود لما ظهر عبر كاميرات البث التلفزيوني، من تعمد المهاجم تمزيق قميصه في ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها فريقه.

وسيفتقد الأهلي أيضاً الظهير المخضرم أحمد فتحي لإصابته بالفخذ في الذهاب.

في المقابل، يفتقد الفريق التونسي للاعبيه سيف الدين الذوادي والكاميروني فرانك كوم، بسبب الإيقاف لتراكم الانذارات، بعد نيل كل منهما بطاقة صفراء في مباراة الذهاب التي شهدت خشونة من اللاعبين.

"ريمونتادا" تونسية؟

ويسعى الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة القارية مع ثمانية ألقاب، إلى التتويج بها للمرة الأولى منذ عام 2013، بينما يأمل الترجي في معانقة الكأس للمرة الثالثة بعد 1994 و2011.

ويدخل الفريق التونسي المباراة على ملعب رادس، معولاً على الاستفادة من عامل الجمهور الشغوف لتعويض تأخره في مباراة الذهاب.

وكان عشرات آلاف المشجعين في مدرجات رادس، داعماً أساسياً للفريق في إياب الدور نصف النهائي ضد بريميرو دي أغوستو الأنغولي، حيث فاز الفريق التونسي 4-2، بعدما كان متأخراً في مباراة الذهاب صفر-1.

الأهلي يريد "العودة بالكأس"

في المقابل، يدخل الأهلي مباراة الجمعة باحثاً عن لقبه التاسع، والثاني الشخصي لمدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في المسابقة القارية، بعدما قاد مازيمبي الكونغولي إلى لقب 2015.

وفي إشارة إضافية على حساسية المباراة، طلب كارتيرون في تصريحات سابقة، بتوفير حماية لجماهيره.

والخميس، أشار الأهلي في بيان إلى أن الاتحاد الإفريقي قرر "تخصيص مدرج لجماهير النادي الأهلي التي ستحضر مباراة الترجي"، مشيراً الى تنسيق مع الاتحاد القاري الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، "لتوفير أقصى درجات الراحة للجماهير وكافة ما يلزم لتأمينها خلال المباراة"، والتشديد على ضرورة "تسهيل عملية دخول وخروج الجماهير بصورة آمنة".

وسيحصل الفائز باللقب على مبلغ 2,5 مليون دولار، والوصيف على 1,25 مليون.



