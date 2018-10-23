صعد الترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب تغلبه على ضيفه بريميرو أغوستو الأنغولي بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء العودة من المباراة التي أقيمت الثلاثاء على استاد رادس في العاصمة التونسية.

وكان الفريق التونسي قد خسر خارج ملعبه بهدف نظيف ما جعله يتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة (4-3)، وهي المرة الأولى التي يصعد فيها الترجي إلى المباراة النهائية بعد غياب 6 سنوات.

وهو الظهور السابع لفريق "باب سويقة" في الدور النهائي حيث سبق له التأهل للدور ذاته أعوام (1994 - 1999 - 2000 - 2010 - 2011 - 2012) علماً أن الفريق حصد اللقب مرتين عامي 1994 و2011.

وكان الترجي قد خسر اللقب في آخر ظهور له في الدور النهائي عام 2012 عندما تعادل خارج ملعبه مع الأهلي المصري (1-1) قبل أن يخسر إياباً على أرضه (2-1).



أحداث المباراة

الدقيقة 84 - الترجي يعود في الوقت القاتل ويحرز الهدف الرابع بعد أن أهدى الجويني تمريرة حاسمة رائعة سجل منها أنيس البدري الهدف الرابع معلناً عودة الأمل للترجي واقترابه تماماُ من التأهل إلى النهائي

الدقيقة 74 - هيثم الجويني يشعل الأجواء في الملعب بإحرازه الهدف الثالث لفريقه بعد استغلاله لتمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 64 - بريميرو أغوستو يصدم الترجي مجدداً ويحرز الهدف الثاني عكس اتجاه اللعب، ركلة حرة مباشرة للفريق الأنغولي انبرى لها بوكامبا وسددها قوية إلا أنها كانت في متناول الحارس الجريدي الذي فشل في التصدي لها فسكنت الشباك بغرابة معلنة هدف التعادل للضيوف.

الدقيقة 54 - أولى الفرص الخطرة للترجي في الشوط الثاني، غيلان الشعلالي استلم الكرة من على حدود منطقة جزاء الضيوف ومر بمهارة من مدافع بريميرو دي أغوستو ثم سدد كرة باتجاه المرمى كادت أن تدخل الشباك في مقتل إلا أنها ذهبت بجوار القائم الأيسر للحارس أداو كاباكا بسنتيمترات قليلة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق ولكنه غير كافي للترجي بهدفين مقابل هدف.

الدقيقة 35 - بريميرو دي اغوستو يهدر فرصة محققة للتسجيل، الكرة تتهيأ لأفونسو داخل منطقة الجزاء التونسية فهيأها إلى رزاق أدغبيتي الذي سددها بغرابة شديدة فوق العارضة مهدراً فرصة محققة للتسجيل.

الدقيقة 27 - الترجي يحرز الهدف الثاني والفرحة تنفجر في مدرجات استاد رادس، أنيس البدري يرتدي ثوب البطولة ويمر من لاعبي الفريق الأنغولي ويتوغل داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر ثم يرفع كرة عرضية انقض عليها برأسه محمد علي اليعقوبي محرزاً الهدف الثاني للفريق التونسي .

الدقيقة 16 - الترجي ينتفض سريعاً ويدرك التعادل من ركلة جزاء سددها لاعب الوسط يوسف بلايلي

الدقيقة 8 - عكس اتجاه اللعب تماماً هجمة خاطفة لبيرميرو أغوستو تنتهي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء عن طريق جيرالدو فشل الحارس رامي الجريدي في التصدي لها فوصلت إلى اللاعب ذاته الذي سددها مباشرة فسكنت الشباك معلنة الهدف الأول للضيوف وسط ذهول لاعبي الترجي والجماهير.

الدقيقة 5 - بداية قوية من الترجي الذي تحصل في الدقيقة الخامسة على ركلة ركنية لم تستغل.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين