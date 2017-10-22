متابعة أنيس معط الله

ملخص واهدف مباراة الاهلي والنجم والساحلي 6-2

اكتسح الأهلي المصري ضيفه النجم الساحلي 6-2، اليوم الأحد، في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري ابطال افريقيا ليتأهل إلى المباراة النهائية أين سيواجه الوداد البيضاوي المغربي.

وفاز النجم ذهاباً 2-1، لكن الاهلي انتفض في الاياب وفاز بنتيجة تاريخية 6-2.

وتأهل الوداد المغربي أمس السبت على حساب اتحاد الجزائر بفوزه 3-1.

جاءت سداسية الاهلي عبر المغربي وليد أزارو في ثلاث مناسبات (23و39و48) وعلي معلول (2) وحمدي النقاز بالخطأ في مرماه (59) ورامي ربيعة (63)، فيما سجل المدافع رامي البدوي (51) وإيهاب المساكني (91).

أحداث المباراة

- نهاية المباراة بفوز مستحق للأهلي 6-2

91- إيهاب المساكني يسجل الهدف الثاني للنجم.

64 - رامي ربيعة يطلق قذيفة صاروخية ويسجل الهدف السادس للأهلي.

59 - الأهلي يضيف الهدف الخامس للأهلي عبر المدافع حمدي النقاز بالخطأ في مرمى فريقه.

51 - رامي البدوي يسجل الهدف الأول للنجم الساحلي مستفيداً من كرة ثابتة نفذها البديل إيهاب المساكني.

48 - وليد أزارو يضيف الهدف الرابع للأهلي مستثمراً تمريرة عرضية زاحفة من مؤمن زكريا.

40 - المغربي وليد أزارو يستثمر عرضية معلول المميزة ويسجل الهدف الثالث للاهلي.

- صالح جمعه يصاب ويترك مكانه لوليد سليمان العائد من الاصابة.

22 - وليد أزارو يتمكن من اضافة الهدف الثاني للاهلي من رأسية رائعة.

17 - أولى محاولات النجم في المباراة كانت من أقدام البرازيلي أكوستا الذي اصطدمت تسديدته بالدفاع الاهلاوي.

- الدقائق العشرة الأولى شهدت سيطرة شبه مطلقة للاهلي المدعوم بقوة من جماهيره الغفيرة الحاضرة في ملعب برج العرب بالاسكندرية.

1 - منذ الدقيقة الأولى استطاع الدولي التونسي علي معلول منح التقدم للأهلي من ركلة حرة مباشرة.

تشكيلتا الفريقين

الاهلي

إكرامي – ربيعة – سمير – معلول – محمد هاني – السولية – زكريا – نجيب – صالح جمعه – أزارو – أجاي.

النجم الساحلي

البلبولي – النقاز – البدوي – بوغطاس – عبدالرزاق – بن عمر – طرابلسي – لحمر – البريقي – بنغورا – أكوستا.

اخبار الأهلي والنجم الساحلي

يدخل الاهلي مواجهة اليوم أمام النجم الساحلي بغيابات كبيرة في مقدمتها لاعب الارتكاز حسام عاشور بسبب الاصابة والظهير الأيمن أحمد فتحي بسبب الايقاف، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة عبدالله السعيد بداعي الاصابة أيضاً.

من جهته يدخل النجم الساحلي المباراة بصفوف مكتملة إذ يعود إلى صفوفه مهاجمه البرازيلي دييوغو أكوستا الذي عاد من الايقاف.

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