ويبدو الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة القارية (8 ألقاب) مرشحاً لتخطي منافسه وفاق سطيف الجزائري، بعد فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.

وتغير حال الأهلي منذ استلام المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون منصبه بدلاً من حسام البدري في حزيران/يونيو الماضي بعد الخسارة أمام كابيتال سيتي أوثوريتي من أوغندا صفر-2 في المسابقة القارية، فقد حقق الفريق بإشرافه ستة انتصارات مقابل تعادل واحد في دوري أبطال أفريقيا.

ونقل موقع الاتحاد الإفريقي عن كارتيرون قوله قبل مغادرة القاهرة "وفاق سطيف فريق قوي جداً، ووصوله إلى هذه المرحلة على حساب حامل اللقب (الوداد البيضاوي المغربي) لم يكن مصادفة".

أضاف مدرب الفريق المصري الباحث عن بلوغ الدور النهائي للمرة الثانية عشرة في تاريخه، أن مباراة الإياب "لن تكون سهلة على رغم أن لدينا أفضلية هدفين. النتيجة غير مطمئنة بالقدر الذي قد يعتقده البعض".

أضاف الفرنسي الذي سبق له قيادة مازيمبي إلى اللقب القاري عام 2015 "نحن نلعب لنفوز، دائماً ما نقوم بذلك. أيا تكن الظروف أو المنافس، هدفنا هو دائماً الفوز في كل مباراة. الإياب هو قصة مختلفة تماماً وقلت للاعبين أن ينسوا نتيجة مباراة الذهاب"، متابعاً "علينا أن نبلغ النهائي من سطيف، وسنقوم بكل ما يتطلبه تحقيق هذا الهدف".

ويقام الدور النهائي بنظام الذهاب والإياب: المباراة الأولى بنهاية الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، والإياب في نهاية الأسبوع التالي.

وينال الفائز باللقب جائزة مالية قدرها 2.5 مليوني دولار أميركي، إضافة إلى تمثيل إفريقيا في كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات في كانون الأول/ديسمبر المقبل.