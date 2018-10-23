ويدين الأهلي في تأهله إلى نجمه وصانع ألعابه وليد سليمان الذي أحرز هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 61 فيما سجل هدفي سطيف محمد بكير في الدقيقة 67 وحسام غشة في الدقيقة 72.

وضرب الأهلي موعداً مع الترجي الذي تأهل بدوره إلى النهائي عقب تخطيه عقبة بريميرو أوغوستو الأنغولي.

وكان الأهلي قد فاز على أرضه في القاهرة بهدفين دون رد فتأهل بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في الدور نصف النهائي (3-2).

وهي المرة الثانية عشرة التي يتأهل فيها الأهلي إلى الدور النهائي في البطولة الأفريقية الكبرى، حيث سبق له الفوز باللقب أعوام 1982 - 1987 - 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 - 2013، فيما حصل على المركز الثاني أعوام 1983 - 2007 - 2017.

وسبق للأهلي أن توج على حساب الترجي تحديداً في نسخة عام 2012 عندما تعادل الفريقان في القاهرة (1-1) قبل أن يفوز الأهلي في تونس (2-1).



أحداث المباراة

حكم اللقاء أطلق صافرته معلناً نهاية المباراة.

الدقيقة 85 - ضغط متواصل من وفاق سطيف إلا أن دفاع الأهلي استبسل ونجح في إحباط المحاولات الهجومية كما استعاد الشناوي مستواه وذاد عن مرماه في أكثر من تصويبة من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 72 - حسام غشة يشعل اللقاء بإحرازه الهدف الثاني لوفاق سطيف.

الدقيقة 67 - محمد إسلام بكير يحرز هدف التعادل لسطيف من تسديدة مباشرة أمسكها الشناوي إلا أن الكرة غالطته بغرابة وتخطت خط المرمى فاحتسبها حكم اللقاء هدفاً لصالح أصحاب الأرض.

الدقيقة 61 - وليد سليمان أحرز الهدف الأول للأهلي ووضع العملاق الأحمر على أعتاب التأهل للدور النهائي بعد أن استغل هفوة دفاع سطيف وانطلق بسرعة وأسكن الكرة الشباك محرزاً أول أهداف المباراة.

الدقيقة 50 - ضغط متواصل من سطيف ودفاع مستميت من الأهلي، محمد الشناوي حارس العملاق الأحمر ينقذ مرماة من عدة فرص محققة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

الدقيقة 41 - أحمد حمودي يهدر فرصة محققة للتسجيل بعد أن مرر له أزارو كرة رائعة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة إلا أن حارس سطيف أخرجها بشكل رائع.

الدقيقة 24 - أخطر هجمة لوفاق سطيف حتى الآن، هواري فرحاني مر من مدافعي الأهلي من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاءومررها لبوجلمونة الخالي تماماً من الرقابة والذي سددها مباشرة ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 10 - أحمد حمودي يهدي تمريرة رائعة لوليد أزارو مهاجم العملاق الأحمر الذي سددها مباشرة أخرجها حارس مرمى سطيف لركنية.

الدقيقة 5 - حبيب بوجلمونه مهاجم سطيف يحرز هدفاً ألغاه حكم اللقاء بسبب التدخل الخاطئ على حارس الأهلي محمد الشنواي.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين