الأهلي يسترد ثقته ويهزم مضيفه القطن في دوري أبطال أفريقيا

أحمد النفيلي

استعاد فريق الأهلي المصري توازنه سريعاً وحقق فوزه الأول في دور المجموعات بتغلبه على مضيفه فريق القطن الكاميروني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت الثلاثاء على ملعب رومدا أدجيا في مدينة غاروا الكاميرونية ضمن منافسات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكان العملاق المصري قد استهل مواجهاته في دور المجموعات بالسقوط في فخ التعادل السلبي على أرضه أمام زاناكو الزامبي في الجولة الأولى التي شهدت خسارة القطن خارج ملعبه أمام الوداد بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من الأهلي الذي حقق لاعبوه انطلاقة نارية في المباراة بتسجيلهم هدفين سريعين في الدقيقتين 12 عن طريق المهاجم النيجيري جونيور أجاي و14 عن طريق مؤمن زكريا.

هذا هو الفوز الأول للأهلي خارج ملعبه بفارق هدفين في دوري الأبطال منذ التفوق على مضيفه بترو أتليتيكو الأنغولي عام 2001 (1-3) في المجموعة الثانية.

هذه هي المرة الأولى منذ عام 2013 التي يحرز فيها الأهلي هدفين في مباراة ضمن دوري أبطال أفريقيا في أول ربع ساعة، وكانت آخر مرة عندما فاز الأهلي على الزمالك في دور المجموعات (4-2) وأحرز وقتها الهدف الأول والثاني في الدقيقتين 9 و15 على التوالي عن طريق وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر.

وأضاع المهاجم الإيفواري سوليماني كوليبالي "22 عاماً" العديد من الفرص السهلة خاصة في الدقيقة 36 عندما أرسل أفضل لاعبي الأهلي في المباراة الدولي عبد الله السعيد تمريرة رائعة لزكريا فأهداها للمهاجم الإيفواري المنفرد تماماً بالمرمى الخالي من حارسه فوضع الكرة بغرابة خارج الملعب وسط ذهول الجميع.

وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 67 كرر كوليبالي إهداره للأهداف المؤكدة بعد أن أضاع فرصة من انفراد محقق، دفاعياً تألق بشكل لافت قلبا دفاع الأهلي سعد سمير ورامي ربيعة إلا أن شهادة الإجادة منحت بشكل واضح للحارس الدولي شريف إكرامي الذي زاد عن مرماه وتصدى للعديد من الفرص الكاميرونية الخطيرة خاصة في الشوط الأول وهو ما ممكن الأهلي من الحفاظ على نظافة شباكه وفارق الهدفين لصالحه.

بذلك يكون الأهلي قد أضاف 3 نقاط ثمينة لرصيده الذي ارتفع إلى 4 نقاط فتصدر المجموعة الرابعة مؤقتاً بانتظار مواجهة الوداد خارج ملعبه أمام زاناكو غداً الأربعاء.

الأهلي ينتفض والبدري يلتقط أنفاسه

وكان انتصار اليوم بالغ الأهمية للأهلي ومدربه حسام البدري الذي تعرض لضغوطات إعلامية وجماهيرية كبرى في الأسابيع الماضية بسبب تراجع مستوى لاعبي الفريق المصري محلياً وأفريقياً، حيث تعادل الأهلي محلياً في مباراتين من آخر أربعة لقاءات خاضها في الدوري أمام الإنتاج الحربي في الأسبوع 26 (1-1) ثم أمام الشرقية في الأسبوع 29 بالنتيجة ذاتها، بالإضافة للتعادل أمام زاناكو في دوري أبطال أفريقيا.

وبدى الهجوم على البدري أمراً غير منطقي إلى حد بعيد خاصة أن الفريق الأحمر على بعد نقطة وحيدة من التتويج بلقب الدوري الـ39 في تاريخه إذا ما تعادل مع ضيفه مصر للمقاصة صاحب المركز الثاني في المرحلة ال30 يوم الاثنين المقبل.

ولم يخسر الأهلي أي مباراة في الدوري المحلي حتى الآن إذ خاض 29 مباراة فاز في 23 وتعادل في 6 فقط، محققاً نتائج لافتة هذا الموسم مثل الفوز على الزمالك في الأسبوع 17 (2-0).

ومع البدري يسير الفريق بخطوات ثابته في عملية الإحلال والتجديد لدمائه إذ دخل العديد من اللاعبين صغار السن ضمن التشكيلة الأساسية للفريق وظهروا بشكل مبشر في مقدمتهم كريم نيدفيد (20 عاماً) وميدو جابر (22 عاماً) ومحمد هاني (21 عاماً).

وتوجه سهام النقد بشدة إلى البدري بسبب غياب المتعة والقدرات التهديفية المتميزة عن الفريق الأحمر وهو أمر بدا غريباً على جماهيره فالفريق سجل في 29 مباراة في الدوري 51 هدفاً فقط بمتوسط أهداف بلغ 1.7 هدف في المباراة الواحدة، وهدافه حالياً هو عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق برصيد 10 أهداف فقط.

أفريقياً، يسعى فريق القلعة الحمراء إلى الظهور مجدداً على الأقل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا "بطولته المفضلة"، فمنذ تتويج الفريق بآخر ألقابه في البطولة عام 2013 وهو يجانبه التوفيق تماماً إذ ودع البطولة من ثمن النهائي في النسخ الثلاث الماضية ولم يتأهل إلى دور المجموعات الذي كان يقام انطلاقاً من ربع النهائي.

والأهلي حامل لقب البطولة 8 مرات أعوام (1982 – 1987 – 2001 – 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013)، علماً بأن الفريق توج بلقب 2008 تحديداً على حساب القطن الكاميروني بالفوز عليه في القاهرة (2-0) والتعادل في الكاميرون (2-2).