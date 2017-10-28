إعداد - مازن الريس

موعد مباراة الأهلي والوداد التي ستقام على أرض الأول في مصر سيكون يوم السبت الموافق لـ 28 أكتوبر/تشرين الأول ابتداءً من الساعة السابعة حتى الحادية عشرة على beIN SPORTS، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الأهلي القادمة وكذلك أهم مباريات اليوم.

اخر الأخبار قبل مباراة الأهلي والوداد

سيتكفل الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما بإدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والوداد السبت بملعب برج العرب بالاسكندرية، ويعرف عن تيسيما المولود أواخر ديسمبر 1980 قدرته في تحمل الضغوطات والتعامل بهدوء مع مثل هذه المباريات الكبرى، وهو دولي منذ 2009، ولمعلومات أوسع عن حكم الأهلي والوداد اضغط هنا

وستكون مباراة الأهلي القادمة فرصة للمغربي وليد أزارو لتأكيد قوته بعدما أسهم بشكل رئيسي في فوز فريقه على النجم الساحلي الأسبوع الفائت، كما ستكون قائمة الأهلي معززة بالعديد من النجوم وعلى رأسهم التونسي علي معلول والحارس شريف إكرامي ووليد سليمان وغيرهم.

من جهة أخرى فقد عكّر الاعتداء المسلح الذي تعرّض له يوسف رابح بهدف سرقته على استعدادات الوداد ومن المستبعد مشاركته في مباراة الأهلي والوداد اليوم.

متى مباراة الأهلي والوداد وما هي أهم مباريات اليوم؟

الجواب على سؤال متى مباراة الأهلي والوداد وأهم مباريات اليوم تجدونه في هذا الجدول، حيث تحظى مباراة الأهلي والوداد بأهمية عربية غير مسبوقة وتصل إلى العالمية وهو ما سيدفعنا لتغطيتها في بث مباشر، خاصة وأنّ الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا سيشارك في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.

المنافسة الفريق الأول الفريق الثاني التوقيت القناة ذهاب نهائي أبطال أفريقيا الأهلي الوداد 20 HD1 الدوري الإنكليزي مانشستر يونايتد توتنهام 14.30 HD2 الدوري الإيطالي ميلان يوفنتوس 19 HD4 الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد فياريال 19.30 HD3 الدوري الإسباني أتلتيك بيلباو برشلونة 21.45 HD3 نهائي كأس العالم تحت 17 سنة إنكلترا إسبانيا 17.30 beIN

وإضافة إلى مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا، نجد جدولاً مزدحماَ تتنافس فرقه على الدخول في أهم مباريات اليوم الغني بالمباريات المهمة، حيث تبرز قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام في إنكلترا وميلان ويوفنتوس في إيطاليا وغيرها.

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مباراة الأهلي والوداد – مباشر



مشاهدة مباراة الأهلي والوداد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الثقة التي تعززت لدى تلامذة البدري بعد مباراة الإياب أمام النجم.



البث المباشر لمباراة الأهلي والوداد يشمل استوديو تحليلي يسبق المباراة بساعة ويتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 1 باللغة العربية.

شاهد ملخص واهداف مباراة الاهلي والنجم 6-2

شاهد ملخص واهداف مباراة الوداد واتحاد الجزائر 3-1



مشاهدة مباراة الأهلي والوداد عبر الإنترنت



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