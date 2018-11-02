وسجل كل من وليد سليمان (ركلتي جزاء 34 و78) وعمر السولية (58) ثلاثية الأهلي فيما دوّن الجزائري يوسف البلايلي هدف الترجي من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وتقام مباراة الإياب يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر في ستاد رادس الأولمبي.



تفاصيل المباراة

نهاية المباراة بفوز الأهلي على الترجي 3-1.

89: البلايلي انفرد بحارس الأهلي وأضاع فرصة هدف ثمين

83: العارضة تنقذ الترجي الرياضي من هدف رابع.

76: وليد سليمان من ركلة جزاء ثانية للاهلي يسجل الهدف الثالث للفريق المصري، سليمان يسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف يعلن عن ركلة جزاء ثم عاد لتقنية الفيديو الـVAR ليثبت القرار .

64: يوسف البلايلي يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء

63: ضربة جزاء للترجي بعد عرقلة الجزائري يوسف البلايلي

61: شمام ينفذ كرة ثابتة مميزة والشناوي يبعدها بصعوبة

58: عمر السولية يسجل الهدف الثاني للأهلي المصري (2-صفر)

عودة المباراة في شوطها الثاني

هل هي ركلة جزاء مستحقة للأهلي المصري؟ الجواب عند الخبير التحكيمي جمال الشريف.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على الترجي 1-صفر

42: اعصار ترجي في هذه الآونة

41: حارس الترجي الرياضي، معز بن شريفية، تفنن في ابعاد خطر محدق

34: وليد سليمان يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء

30: الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف يعلن عن ركلة جزاء للأهلي المصري ثم يذهب لتقنية الفيديو الـVAR ليثبت هذا القرار.

21: ياسين الخنيسي اقترب كثيراً من شباك الشناوي

19: وليد سليمان ينفذ كرة ثابتة خطيرة على حصون الترجي

بداية المباراة في ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية

التشكيلة الأساسية للفريقين

الأهلي المصري - الترجي الرياضي التونسي

الطريق نحو النهائي

لائحة الأندية المتوجة بلقب دوري أبطال إفريقيا