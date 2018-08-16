كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والترجي

الأهلي المصري والترجي التونسي يتواجهان مرة جديدة في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، حينما يحل الأول ضيفاً على الثاني في ملعب رادس مساء غد الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لحسابات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات. المباراة تنقل لكم مباشرة وحصرياً مساء الجمعة 17 آب/أغسطس في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الأهلي والترجي

مباراة الأهلي والترجي تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق الزميلين رؤوف خليف وخليل البلوشي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

موعد وتوقيت مباراة الأهلي والترجي - الجمعة 17/08/2018 المباراة: الأهلي x الترجي التعليق: رؤوف خليف خليل البلوشي القناة: HD1 15:30 بتوقيت مكة المكرمة 14:30 بتوقيت القاهرة 13:30 بتوقيت تونس 12:30 بتوقيت المغرب

ويحتاج الأهلي وصيف النسخة الأخيرة للفوز كي يرافق الترجي بطل 1994 و2011 إلى ربع النهائي الذي يقام بخروج المغلوب من مباراتين.

الأهلي عاد فائزاً في آخر زيارتين إلى أرض الترجي آخرهما في ربع نهائي النسخة الماضية (2-1)، علما بأنهما تعادلا ذهابا دون أهداف في القاهرة. كما توج الأهلي بلقب نسخة 2012 على حساب الترجي بعد مباراتين مشوقتين (1-1 و2-1).

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا: مساء الجمعة 17 آب/أغسطس في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ونقل موقع الأهلي الرسمي عن مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون قوله: لقد درسنا فريق الترجي التونسي منذ فترة، ونعلم أهمية هذه المباراة ونعرف مواطن القوة والضعف، ولدينا طموحات كبيرة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط بعدما عدنا من جديد للمنافسة على الصعود".

وبرغم ضمان الترجي تأهله، إلا أن الفريق التونسي يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية للمرة الأولى منذ 2011 أمام عملاق القاهرة.

ويعول الترجي باشراف المدرب خالد بن يحيى على المهاجم طه ياسين الخنيسي والجزائر ييوسف البلايلي.

وفي المجموعة عينها، يلعب متذيلا الترتيب بثلاث نقاط كمبالا سيتي الأوغندي مع تاونشيب رولرز البوتسواني.



المجموعة الأولى لدوري ابطال افريقيا الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط الترجي 4 3 1 0 5 10 الأهلي 4 2 1 1 2 7 كمبالا 4 1 0 3 -1 3 تاونشيب 4 1 0 3 -6 3

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي على الانترنت

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