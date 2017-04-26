قرعة متوازنة في دوري أبطال أفريقيا

ورغم وقوعه في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة الثالثة، تبدو مهمة الترجي التونسي هي الأسهل نسبياً من باقي ممثلي الكرة العربية في هذا الدور حيث تضم المجموعة معهما فريقي فيتا كلوب الكونغولي وسان جورج الإثيوبي.

وفي المقابل، شهدت كل من المجموعتين الأولى والثانية وقوع ثلاثة فرق عربية سوياً حيث ضمت المجموعة الأولى فرق النجم الساحلي التونسي والهلال والمريخ السودانيين مع فريق فيروفيارو الموزمبيقي فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الزمالك المصري واتحاد الجزائر الجزائري وأهلي طرابلس الليبي وكابس يونايتد الزيمبابوي.



وأوقعت القرعة فريقا الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب مع الوداد البيضاوي المغربي في المجموعة الرابعة التي تبدو هي الأصعب حيث تضم معهما فريقي القطن الكاميروني وزاناكو الزامبي.

وأجريت القرعة اليوم في مقر الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بالقاهرة في حضور أحمد أحمد الرئيس الجديد للكاف.

وتنطلق فعاليات دور الستة عشر في 12 أيار/مايو المقبل وتستمر حتى التاسع من تموز/يوليو المقبل.