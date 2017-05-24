سقوط الوداد البيضاوي واتحاد الجزائر في دوري الأبطال

لقي كل من الوداد البيضاوي المغربي واتحاد الجزائر الجزائري خسارتين غير متوقعتين في دوري أبطال أفريقيا بهزيمة الأول من مضيفه زاناكو الزامبي بهدف دون رد وسقوط الثاني خارج ملعبه أمام كابس يونايتد من زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.

ففي الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية تلقى اتحاد الجزائر خسارة غير متوقعة أمام كابس يونايتد بطل زيمبابوي في العاصمة هراري وسجل رونالد شيتييو هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 16 و81 فيما أحرز أيوب عبداللاوى هدف اتحاد الجزائر الوحيد في الدقيقة 67.

وتجمد رصيد الفريق الجزائري عند ثلاث نقاط إذ أنه كان قد فاز في الجولة الأولى على ضيفه أهلي طرابلس الليبي (3-0)، فيما حقق كابس انتصاره الأول في المجموعة وذلك بعد الخسارة في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام الزمالك المصري بثنائية نظيفة.

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الوداد يتكبد خسارة غير متوقعة

وضمن المجموعة الرابعة تلقى فريق الوداد البيضاوي خسارة غير متوقعة أمام زاناكو بطل زامبيا بهدف دون رد في العاصمة لوساكا.

وتوقف رصيد الوداد عند 3 نقاط حصدها عقب البداية القوية في دور المجموعات بالفوز على القطن الكاميروني بهدفين دون رد، فيما واصل زاناكو نتائجه الجيدة حيث كان قد فرض التعادل على مضيفه الأهلي المصري بدون أهداف في الجولة الأولى رافعاً رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بالمشاركة مع الأهلي.

وتنتظر الفريقان مواجهتان صعبتان في الجولة الثالثة إذ يحل اتحاد الجزائر ضيفاً على الزمالك فيما يسافر الوداد لملاقاة الأهلي على أرضه.