دوري ابطال أفريقيا: الفرق العربية تبدأ مشوارها

وتشارك 9 فرق عربية في ثمن النهائي بين 16 فريقا وزعت على 4 مجموعات، وأوقعتها القرعة في مواجهات بعضها البعض خصوصا قطبي الكرة السودانية الهلال، وصيف بطل نسختي 1987 و1992، والمريخ بطل كأس الكؤوس الافريقية عام 1989، اللذين جاءا في المجموعة الاولى الى جانب النجم الساحلي التونسي بطل 2007 وفيروفيارو بيرا الموزمبيقي.

وتتجه الانظار الى ام درمان غدا الجمعة حيث يلتقي الغريمان التقليديان الهلال والمريخ.

ويتصدر الهلال الدوري السوداني برصيد 33 نقطة من 15 مباراة بفارق 3 نقاط امام المريخ الذي لعب مباراة اقل.

وتكتسي المباريات ندية كبيرة بين الفريقين اللذين يسيطران على القاب الدوري حيث توج الهلال 29 مرة اخرها الموسم الماضي مقابل 20 للمريخ اخرها العام قبل الماضي، فيما نال كل من هلال الساحل والموردة لقبا واحدا.

وفي المجموعة ذاتها وفي سوسة، يسعى النجم الساحلي الى استغلال عاملي الارض والجمهور لكسب اول 3 نقاط في دور المجموعات.

ويدخل النجم الساحلي المباراة بمعنويات عالية بعد 4 انتصارات متتالية في الدوري المحلي حيث يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الترجي المتصدر.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهة عربية عربية بين اتحاد العاصمة الجزائري وصيف بطل 2015 واهلي طرابلس الليبي.

وكان اهلي طرابلس فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتخطيه الفتح الرباطي المغربي في الدور الثاني.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي الزمالك المصري وصيف بطل النسخة الاخيرة مع كابس يونايتد الزيمبابوي.

ولن تكون مهمة الزمالك حامل اللقب 5 مرات اخرها عام 2002، سهلة على الإطلاق خاصة وأن المنافس أطاح بفريق مازيمبي الكونغولي الديموقراطي من دور الـ32 ويمتاز باللعب الهجومي خاصة خارج ملعبه ويملك لاعبين شبابا بمهارة ولياقة بدنية عاليتين.

ويتطلع الزمالك لتجاوز الإخفاق المحلي عقب الفشل في الفوز بالدوري للموسم الثاني على التوالي، وتبخر اماله في حجز بطاقته الى دوري أبطال افريقيا الموسم المقبل، لذلك فلا مفر من المنافسة على اللقب القاري والفوز به لضمان المشاركة في المسابقة الموسم المقبل.

وطالب المدير الفني للزمالك البرتغالي أوغوستو إيناسيو لاعبيه بنسيان الإخفاق المحلي والتركيز على تحقيق اللقب الأفريقي لتعويض الجماهير، مشيرا إلى أنه لن يقبل من لاعبيه غير الفوز في اللقاء الأول له مع الفريق على الصعيد القاري.

ويسعى مواطنه الاهلي حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (8 مرات) الى الفوز ايضا عندما يستضيف زاناكو الزامبي السبت ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويدرك المدير الفني للأهلي حسام البدري صعوبة المباراة، وقال "دائما البدايات تكون صعبة على اي فريق، خاصة في دور المجموعات، وهو ما نقلناه للاعبينا، فلا يجوز التفريط في اي نقطة خاصة في المباريات التي تخوضها على ارضك ووسط جماهيرك، سنبدا مرحلة تجميع النقاط في مبارياتنا الاولى، حتى لا نضطر للدخول في حسابات معقدة".

واضاف "طموح الاهلي معروف لكل فرق القارة، فلا ندخل اي بطولة الا وكان هدفنا اللقب، واعددت فريقي لهذا الامر، واتمنى ان نوجه رسالة لكل فرق البطولة، في مباراتنا الاولى امام زاناكو".

وعن الفريق المنافس، قال "تابعنا العديد من المباريات الخاصة بالفريق الزامبي، ووضعنا ايدينا على نقاط القوة التي كان ابرزها سرعتهم في الارتداد السريع في حالة الهجوم المرتد، وهو ما تدرب عليه الفريق في المرحلة المقبلة".

وفي المجموعة ذاتها، يطمح الوداد البيضاوي المغربي بطل عام 1992 الى استغلال عاملي الارض والجمهور عندما يستضيف كوتون سبور الكاميروني.

ويعيش الوداد البيضاوي الذي بلغ دور الاربعة الموسم الماضي قبل ان يخرج على يد الزمالك، افضل حالاته محليا وهو اقترب من التتويج باللقب للمرة التاسعة عشرة في تاريخه.

وفي المجموعة الثالثة، تنتظر الترجي التونسي، حامل اللقب مرتين، مهمة صعبة امام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي وصيف نسخة 2014.

وفي المجموعة ذاتها، يلعب صنداونز الجنوب افريقي مع سانت جورج الاثيوبي.