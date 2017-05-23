دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يهزم المريخ ويتسيّد المجموعة الأولى
حقق النجم الساحلي التونسي فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الأولى، وجاء على حساب مضيفه المريخ السوداني، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
النجم كان سباقاً في افتتاح النتيجة عبر مهاجمه البرازيلي دييغو أكوستا في الدقيقة 34، ثم أدرك المريخ التعادل عبر نجمه بكر المدينة، لكن النجم خطف هدف الفوز في الدقيقة 90+3 عن طريق الجزائري عامر بوعزة.
ولحساب المجموعة ذاتها، حسم التعادل السلبي مواجهة فيروفياريو دي بييرا الموزمبيقي مع الهلال السوداني.
ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الهلال الثاني، فيما يحتل المريخ المركز الثالث بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن فيروفياريو دي بييرا الموزمبيقي.