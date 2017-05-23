دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يهزم المريخ ويتسيّد المجموعة الأولى

حقق النجم الساحلي التونسي فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الأولى، وجاء على حساب مضيفه المريخ السوداني ، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا .

النجم كان سباقاً في افتتاح النتيجة عبر مهاجمه البرازيلي دييغو أكوستا في الدقيقة 34، ثم أدرك المريخ التعادل عبر نجمه بكر المدينة، لكن النجم خطف هدف الفوز في الدقيقة 90+3 عن طريق الجزائري عامر بوعزة.

ولحساب المجموعة ذاتها، حسم التعادل السلبي مواجهة فيروفياريو دي بييرا الموزمبيقي مع الهلال السوداني.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الهلال الثاني، فيما يحتل المريخ المركز الثالث بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن فيروفياريو دي بييرا الموزمبيقي.