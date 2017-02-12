دوري أبطال إفريقيا - المريخ السوداني يقترب من التأهل

ويدين المريخ بالفضل في هذا الفوز للاعبه كليتشي أوسونوا الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

وبهذا الفوز وضع المريخ السوداني قدماً نحو التأهل لدور الـ32 حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن تأهله، فيما يحتاج سوني إيلانغيما للفوز بأكثر من هدف ليضمن تأهله لذات الدور.

واقترب فريق أهلي طرابلس الليبي من التأهل لدور الـ32 أيضاً بتغلبه على مضيفه أوول ستار أف سي الغاني 3-1.

ويكفي فريق أهلي طرابلس التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدفين ليضمن تأهله لدور الـ32 من المسابقة ، فيما يحتاج فريق اووا ستار اف سي للفوز بثلاثة أهداف أو أكثر للتأهل للدور التالي.

كما وضع فريق يانغ أفريكانز التنزاني قدما نحو التأهل لدور الـ32 بتغلبه على مضيفه نغايا كلوب من جزر القمر 5-1.

ويتعين على فريق نغايا الفوز بخمسة أهداف نظيفة في مباراة العودة ليضمن تأهله لدور الـ32، في حين يكفي فريق يانغ أفريكانز الخسارة حتى 4-صفر ليصعد للدور التالي أو تحقيق أي نتيجة إيجابية.

كما اقترب أيضاً فريق القطن الكاميروني من التأهل لدور الـ32، بعد تغلبه على نادي "اطلع برة" من دولة جنوب السودان 2-صفر.

ويحتاج القطن للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف للتأهل لدور الـ32، فيما يحتاج نادي "اطلع برة" للفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف أو (3-0) ليتأهل للدور التالي.