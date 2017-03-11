دوري أبطال أفريقيا: فوز الأهلي المصري والترجي التونسي

وسجل أحمد حجازي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 57.

وعلى ملعب الأولمبي برادس، تغلب الترجي التونسي على ضيفه حوريا كوناكري الغيني 3-1، ومنح فرجاني ساسي التقدم لأصحاب الأرض (20) قبل أن يعادل ميندو للضيوف (24)،لكن فرجاني ساسي عاد ليمنح الاسبقية للترجي (56)، وعزز فخر الدين بن يوسف النتيجة للترجي التونسي بتسجيله الهدف الثالث (75).

وسقط يانغ أفريكانز التنزاني في فخ التعادل 1-1 مع زاناكو الزامبي.

وأنهى يانغ أفريكانز الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله سيمون مسوفا في الدقيقة 38 ورد اترام كوامي بهدف التعادل لزاناكو في الدقيقة 78 ليعزز الفريق الزامبي فرصه في العبور لدور المجموعات من خلال الفوز على ملعبه بأي نتيجة أو التعادل السلبي في مباراة الإياب بعد أسبوع واحد فقط.