دوري أبطال أفريقيا: تأهل الأهلي والزمالك والترجي والنجم والهلال

واستفاد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، من فوزه 1- صفر ذهابا بالعاصمة المصرية القاهرة يوم السبت الماضي، ليحجز تذكرة الصعود إلى دور المجموعات.

وصعد الزمالك المصري إلى دور المجموعات أيضا، رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه إينوجو رينجرز النيجيري.

وكان الزمالك قد فاز على نظيره النيجيري 4-1 في مباراة الذهاب بالقاهرة.

وحجز النجم الساحلي التونسي، حامل لقب المسابقة عام 2007، مقعدا في دور المجموعات، بعد تغلبه 2-1 على مضيفه تاندا الإيفواري، ليكرر بذلك تفوقه على منافسه بعدما فاز عليه 3-0 في لقاء الذهاب.

وتأهل الترجي التونسي، بطل المسابقة عامي 1994 و2011، إلى نفس الدور، رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه الحرية الغيني.

وفاز الترجي 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وذلك عقب تغلبه 3-1 على نظيره الغيني في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب رادس يوم السبت الماضي.

وصعد فيروفيارو الموزمبيقي إلى مرحلة المجموعات، بعد فوزه 3- 1 على مضيفه باراك يونج الليبيري بركلات الترجيح، والتي تم الاحتكام إليها عقب انتهاء مباراة الإياب بفوز الفريق الليبيري 2-0، وهي نفس النتيجة التي فاز بها فيروفيارو في مباراة الذهاب.

ولحق فيتا كلوب من الكونغولي الديمقراطي، بركب المتأهلين لدور الـ16، عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه جامبيا بور أوثوروتي، ليفوز 4 - 2 في مجموع اللقاءين، وذلك عقب تعادل الفريقين 2 - 2 في مباراة الذهاب.

وبلغ الهلال السوداني الدور ذاته، عقب تعادله 2- 2 مع مضيفه بورت لويس بطل موريشيوس.

وأصبح الهلال الممثل الثاني للكرة السودانية في مرحلة المجموعة، بعدما سبقه غريمه التقليدي المريخ إلى هذا الدور أمس السبت.

وفجر سونترال أفريكان سوسيتي يونايتد الزيمبابوي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي من البطولة مبكرا، بعدما فرض عليه التعادل السلبي اليوم.

وكان الفريق الزيمبابوي قد تعادل 1 -1 خارج ملعبه مع مازيمبي في لقاء الذهاب، ليتفوق بفارق الأهداف المسجلة في ملعب المنافس، والتي يتم الاحتكام إليها في حالة التعادل في مجموع المباراتين وفقا للائحة البطولة.

وتأهل سان جورج الإثيوبي للدور ذاته، بعدما تغلب 2- صفر على ضيفه ليوبار الكونغولي، ليكرر فوزه 1- صفر في مباراة الذهاب ويصعد لدور الـ16 عن جدارة واستحقاق.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المسابقة التي تقام خلالها مرحلة المجموعات بدور الـ16 ،بعدما كانت تجرى في دور الثمانية.

ويتم تقسيم الفرق الـ16 إلى أربع مجموعات، بواقع أربع أندية في كل مجموعة، حيث يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي يقام بنظام الذهاب والعودة.