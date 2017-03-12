دوري أبطال أفريقيا: الزمالك والنجم الساحلي بثبات نحو دور المجموعات

وسجل النيجيري ستانلي أوهاويتشي (7) وحسام سلامة "باولو" (28) وأيمن حفني (33) ومصطفى فتحي (53 من ركلة جزاء) أهداف الزمالك، وبوبي كليمنت (83) هدف اينوغو.

بدأ الزمالك المباراة مهاجماً لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق النيجيري، وضغط بقوة حتى نجح النيجيري ستانلي في افتتاح التسجيل من ضربة رأس بعدما تلقى عرضية من أسامة إبراهيم (7).

وسيطر الزمالك على مجريات اللعب، وسعى إلى تعزيز تقدمه، في حين اعتمد الفريق النيجيري على الهجمات المرتدة السريعة من أجل ادراك التعادل.

وتوالت محاولات الزمالك، وأضاف حسام "باولو" الهدف الثاني بعدما انفرد وأودع الكرة الشباك بعدما تخطى حارس المرمى ببراعة (28).

وتواصل المد الهجومي من جانب أصحاب الأرض، واضاف أيمن حفني الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة من محمد إبراهيم انفرد على إثرها وسدد الكرة لحظة خروج الحارس (33).

وفي الشوط الثاني، تابع الزمالك هجومه الضاغط، وحصل على ركلة جزاء بعد تعرض ستانلي للعرقلة نفذها مصطفى فتحي وسجل منها الهدف الرابع (53).

وقبل نهاية المباراة، سجل بوبي كليمنت هدف الشرف للفريق الزائر بعدما حول عرضية من الجبهة اليمنى مباشرة على يمين أحمد الشناوي الذي فشل في التصدي للكرة (83).

وعلى ملعب الأولمبي بسوسة، حقق النجم الساحلي بدوره نتيجة مطمئنة تجعله على أعتاب دور المجموعات بعد فوزه على ضيفه تاندا الإيفواري 3-0.

وسجل ثلاثية النجم زياد بوغطاس (41) وعمّار الجمل (44) و الجزائري عامر بوعزّة (72)، وبنفس النتيجة فاز الهلال السوداني على ضيفه بورت لويس 2000 من موريشيوس.

وتعادل غامبيا بور أوتوريتي الغامبي 1-1 مع فيتا كلوب الكونغولي.

وأحرز أهلي طرابلس الليبي هدفاً في كل شوط ليتغلب على الفتح الرباطي المغربي 2-صفر.

ومنح مؤيد اللافي التقدم للأهلي، الذي خاض المباراة في تونس العاصمة، في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول مستغلاً سوء إبعاد من الدفاع ليسدد من داخل منطقة الجزاء كرة ارتطمت بالمدافع نايف أكرد وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وصنع اللافي الهدف الثاني في الدقيقة 72 عندما مرر إلى زميله سالم عبلو الذي سدد في شباك الحارس أيمن ماجد من على حافة منطقة الجزاء.

وسقط المريخ السوداني أمام مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثية نظيفة.

وحقق سونترال أفريكان سوسيتي يونايتد الزمبابوي مفاجأة بخطف التعادل 1-1 من أرض مازيمبي الكونغولي بطل نسخة عام 2015.

وتغلب كوتون سبورتالكاميروني 1-0 على نابس سبورت المدغشقري و سانت جورج الأثيوبي على ليوبارد دو دوليسي الكونغولي بنفس النتيجة، فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي على باراك يونغ الليبيري بهدفين دون رد.