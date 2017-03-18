تأهل الوداد واتحاد الجزائر والمريخ وأهلي طرابلس إلى الدور الثاني

في المباراة الأولى، حسم مونانا الوقت الأصلي في مصلحته بهدف وحيد وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب في الدار البيضاء لفائدة الفريق المغربي الذي كان بلغ دور الأربعة الموسم الماضي، فاحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح حسمها الضيوف في مصلحتهم.

وفي الثانية، ضمن الفريق الجزائري تأهله رغم خسارته بهدف وحيد وذلك لفوزه بثنائية نظيفة ذهاباً.

وبلغ الدور ذاته المريخ السوداني بفوزه الكبير على ضيفه ريفرز يونايتد برباعية نظيفة معوضاً خسارته الثقيلة ذهاباً بثلاثية نظيفة.

وفي قمة هذا الدور التمهيدي، نجح أهلي طرابلس الليبي في العودة ببطاقة التأهل من أرض الفتح الرباطي المغربي رغم خسارته 1-3 وذلك بفضل استفادته من نتيجة مباراة الذهاب التي لعبت بتونس وانتهت على تفوق الأهلي 2-0.