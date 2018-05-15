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دوري أبطال أفريقيا

الوداد يكتسح توغو بور في دوري أبطال أفريقيا

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فوز عريض للوداد الرياضي المغربي على ضيفه توغو بور التوغولي في إطار دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

beIN SPORTS

حقق الوداد الرياضي المغربي حامل اللقب فوزاً كبيراً على ضيفه توغو بور التوغولي بثلاثة أهداف دون رد مساء الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

سيطر الوداد على المباراة منذ بدايتها حيث أحرز هدفين في العشر دقائق الأولى عن طريق محمد أوناجم في الدقيقة الثانية ثم أضاف نعيم أعراب الهدف الثاني في الدقيقة السادسة قبل أن يحرز محمد ناهيري ثالث أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 57.

بذلك ارتقى الوداد لصدارة المجموعة برصيد أربع نقاط علما بأنه كان تعادل في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما.

ويلتقي ماميلودي خارج ملعبه الثلاثاء القادم مع فريق حوريا الغيني ضمن المجموعة ذاتها.

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