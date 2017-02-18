المريخ إلى الدور الأول في دوري أبطال أفريقيا

وكان المريخ فاز ذهابا أيضاً بنتيجة 1-صفر، فحسم بطاقته إلى الدور الأول حيث سيلتقي الفائز من مباراة الأحد بين ريفرز يونايتد النيجيري وريال باماكو المالي (صفر-صفر ذهابا).

ولحق المريخ بمواطنه الهلال الذي تأهل مباشرة للدور الأول استنادا إلى نتائجه القارية في المواسم الخمسة الأخيرة، وهو سيواجه الفائز من مواجهة الأحد بين بورت لويس 2000 من موريشيوس وتوسكر الكيني (1-1 ذهابا).