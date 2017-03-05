السعيد يتحدث عن عزيمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلي - صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب ثماني مرات - مع بيدفست ويتس ممثل جنوب أفريقيا في ذهاب دور 32 يوم السبت المقبل على استاد السلام بالقاهرة ويقول السعيد إن المواجهة ستكون صعبة نظراً "لقوة المنافس والنتائج الطيبة التي يحققها في الدوري المحلي وامتلاكه العديد من العناصر المميزة في كل المراكز".

ونقل موقع الأهلي على الانترنت قوله اليوم الأحد "مباريات دور الـ 32 تحتاج للفوز مثل مباريات الكأس لأنه لا يوجد بها فرص عديدة لتعويض أي إخفاق".



وتابع "الأهلي يملك إصراراً كبيراً على المنافسة بقوة للفوز بلقب البطولة لأهميتها لدى الجماهير واللاعبين".

وستقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بعدها بأسبوع وسيتأهل الفائز في مجموع المباراتين لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وسيكون دور الستة عشر وليس دور الثمانية هو دور المجموعات بالبطولة القارية بعد تعديل طرأ على نظامها.

ويسعى الأهلي لاستعادة لقب البطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية مجدداً.

وشارك بطل مصر في كأس العالم للأندية خمس مرات آخرها عام 2013 الذي حقق خلالها آخر ألقاب الأهلي في دوري الأبطال.

وقال السعيد إن الجهاز الفني واللاعبين لديهم القدرة على الفصل بين أكثر من بطولة خاصة أن الأهلي نجح في الفوز على وادي دجلة بالدوري الممتاز وعلى الداخلية في الكأس المحلية.

وعبر عن ارتياحه "لإقامة مباراة الذهاب في حضور جماهير معتبراً أن ذلك يمنح اللاعبين دوافع قوية للغاية".