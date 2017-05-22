الجولة الثانية تقترح امتحانات معقدة على عرب السمراء

وتتطلع الفرق العربية في هذه الجولة إلى تحقيق نتائج خارج أرضها، قبل أن تخوض الجولة الثالثة على ملاعبها مطلع حزيران/يونيو المقبل.

في المجموعة الأولى، يحلّ الهلال السوداني الثلاثاء ضيفاً على فيروفياريو الموزمبيقي في مابوتو، والنجم الساحلي التونسي بطل 2007 على المريخ السوداني في أم درمان.

ويملك النجم الساحلي سجلاً حافلاً يتضمن 8 ألقاب في مختلف المسابقات القارية، مقابل لقب واحد للفريق السوداني في كأس الكؤوس الأفريقية (ملغاة حالياً) عام 1989.

في المقابل، لم يتوّج الهلال، القطب الثاني للكرة السودانية، بأي لقب قاري حتى الآن على رغم عراقته محلياً، على غرار فيروفياريو.

ويتصدّر النجم المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على فيروفياريو 5-0، فيما تعادل الهلال والمريخ سلبياً ولكل منهما نقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية، يخوض الأهلي طرابلس الليبي مبارياته الأولى المحتسبة على أرضه، لكن في تونس نظراً للأوضاع الأمنية المضطربة والسائدة في بلاده منذ مدة، وذلك في مهمة غير سهلة أمام ضيفه الزمالك المصري، بينما ينتقل اتحاد العاصمة الجزائري إلى زيمبابوي لملاقاة كابس يونايتد.

وأسفرت الجولة الأولى عن فوز اتحاد العاصمة الباحث عن لقب أول في المسابقات الأفريقية على الأهلي طرابلس 3-0، والزمالك صاحب خمسة القاب آخرها 2002، و10 ألقاب في مختلف المسابقات، على فيروفياريو 2-0.

وسيحاول الترجي التونسي متصدر المجموعة الثالثة (فاز على فيتا كلوب الكونغولي 3-1) وبطل 1994 و2011، العودة من أديس أبابا بالنقاط الثلاث من خلال الفوز على مضيفه سانت جورج ورفع رصيده إلى 6 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، سيحاول الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في البطولة (7 ألقاب) وقارياً أيضاً (18 لقباً)، استغلال الحالة المعنوية لكوتون سبور الكاميروني الذي سقط في الجولة الأولى بخماسية بيضاء أمام الوداد البيضاوي المغربي.

بدوره يلعب الوداد في ضيافة زناكو الزامبي، آملاً في تكبيده الهزيمة الأولى بعدما تعادل الأخير سلبياً مع الأهلي في الجولة الأولى.