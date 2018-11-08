البث المباشر لمباراة الترجي والأهلي المصري

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم الترجي والأهلي المصري

الترجي والأهلي المصري مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة الترجي والأهلي المصري

البث المباشر لمباراة الترجي والأهلي المصري سيكون يوم الجمعة 9 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 بتوقيت تونس والساعة 21:00 بتوقيت مصر.

ستكون مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة الترجي والأهلي المصري في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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