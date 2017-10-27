البدري يؤكد على صعوبة مواجهة الوداد المغربي

أكد حسام البدري مدرب الأهلي المصري على صعوبة المباراة التي يلتقي فيها فريقه بضيفه الوداد المغربي غداً السبت في ذهاب الدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أنه يثق في قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة جيدة تسهل من مهمته في حصد اللقب القاري.

وكشف البدري في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة عن مشاهدته للمباريات الأخيرة للفريق المغربي في البطولة القارية لمعرفة مدى تطور مستواه عن الفريق الذي واجهه في دور المجموعات حيث حل الأهلي في دور المجموعات وصيفاً للوداد والتقي الفريقان في الدور ذاته مرتين .

وأضاف أن منافسه في النهائي الإفريقي يمتلك عناصر ومقومات مميزة وهو ما تم وضعه في الحسبان من خلال دراسة وتحديد مدى قوته للسيطرة عليها منذ البداية.

وقال البدري :"أعرف الوداد بشكل جيد جدًا، وجهزنا اللاعبين لكافة السيناريوهات المتوقعة".

وتابع :"الأهلي والوداد كلاهما جدير باللقب طالما وصلا لهذه المرحلة من البطولة القارية فمشوار دوري الأبطال جاء شاقًا وصعباً لذلك فإن طرفي النهائي أبطال بلا شك ".

وأوضح المدير الفني للأهلي :"أن نهائي دوري الأبطال سيحسم من خلال مباراتي الذهاب والإياب وليس بمباراة واحدة لذلك حرصت خلال المحاضرات الفنية على تجهيز اللاعبين فنياً لشوطين كل شوط 90 دقيقة حتى يظل التركيز والحماس قائماً حتى حسم اللقب القاري التاسع في المغرب ".

وتحدث البدري عن حالة اللاعبين الذين شملتهم قائمة مباراة الغد مؤكداً جاهزية القائمة بالكامل للمباراة. نافياً وجود إصابات في المجموعة المتواجدة حالياً داخل المعسكر لخوض المواجهة المرتقبة حيث تم استبعاد المصابين أمثال حسام عاشور وصالح جمعة عن القائمة وهناك بدائل للقيام بدورهم على أكمل وجه وتعويض الغيابات .

وشدد على أن فريقه لن يتنازل عن هدفه الرئيسي وهو التتويج بدوري الأبطال ومن بعدها العودة للعب في كأس العالم للأندية من جديد .