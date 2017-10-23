الاهلي يعلن بدء حجز تذاكر مباراته مع الوداد - موعد مباراة الاهلي والوداد

الاهلي يؤكد أن عملية حجز تذاكر مباراة الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا بدأت اليوم على الموقع الرسمي للنادي الاهلي مشيرا إلى أنه طالب بزيادة عدد التذاكر إلى 70 ألفاً.

وأكد الاهلي أن حجز تذاكر مباراة الوداد بدأ اليوم على الموقع الرسمي للنادي ويستمر لمدة 24 ساعة، ويشمل فقط 20 ألفًا من حاملي بطاقة المباريات.

70 ألف تذكرة لمباراة الاهلي والوداد

طالب مجلس ادارة النادي الاهلي من السلطات الأمنية السماح له بتوفير 70 ألف تذكرة لمباراة النهائي أمام الوداد ما يعني اضافة 20 الف تذكرة عن مباراة نصف النهائي أمام النجم الساحلي والتي حضرها 50 ألف متفرج في ملعب برج العرب بالاسكندرية.

موعد مباراة الاهلي والوداد

ووفقاً للموقع الرسمي للنادي الاهلي فإن النهائي أمام الوداد سيقام يوم الاحد القادم الموافق لـ 29 أكتوبر/تشرين الأول على الساعة السابعة مساء.

يذكر أن الاهلي تمكن أمس الاحد من بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال افريقيا بفوزه الكبير على النجم الساحلي التونسي 6-2.

شاهد ملخص واهداف مباراة الاهلي والنجم 6-2.

بدوره تأهل الوداد المغربي إلى النهائي بفوزه على اتحاد الجزائر 3-1.

شاهد ملخص واهداف مباراة الوداد واتحاد الجزائر 3-1.