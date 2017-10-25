الاهلي والوداد: كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا

محمد أنور قلمامي

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما مهمّة إدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا بين الاهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي السبت بملعب برج العرب بالاسكندرية.

ولد تيسيما يوم 30 ديسمبر/كانون الأول عام 1980 في إثيوبيا وهو متخرّج من جامعة أديس أبابا سنة 2012. كما يعمل الإثيوبي كباحث طبي.

نبذة عن الحكم

بدأت مسيرة تيسيما عام 2003 ونال الشارة الدولية عام 2009 بعد أن لفت الأنظار بفضل لياقته البدنية المميزة وصرامته فوق المستطيل الأخضر.

ويعدّ اختيار الحكم الإثيوبي مدروساً بعناية إذ يملك دراية واسعة بكرة القدم المصرية والمغربية على حد السواء بحكم خبرته الكبيرة وقيادته للعديد من المواجهات التي كانت تضمّ إما طرفاً مصرياً أو مغربياً في الكؤوس الإفريقية.

كما يمتلك تيسيما ميزة لا تتوفر في العديد من حكام القارة "السمراء" وهي الهدوء والقدرة على استيعاب الضغوطات التي ستكون العنوان الأبرز للمواجهة العربية بين الاهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي.

"تفاؤل" مصري

أدار الحكم الإثيوبي 10 مباريات كانت الكرة المصرية ممثلة فيها وهي على التوالي: 3 مباريات للمنتخب المصري، مباراتان للأهلي، مباراتان للزمالك، مباراة لحرس الحدود، مباراة لإنبي ومثلها لبتروجيت.

وخلال هذه المواجهات تمكّن ممثلو الكرة المصرية من تحقيق 7 انتصارات وتعادلين في حين تكبدوا خسارة واحدة.

وبخصوص الأهلي تحديداً فقد لعب مباراتين تحت قيادة تيسيما الأولى جمعته بالنادي الإفريقي التونسي وكسبها بهدفين لواحد في مصر أما الثانية فقد آلت إلى التعادل السلبي وجمعته بالنادي البنزرتي التونسي أيضاً لكن خارج الديار.

"تشاؤم" مغربي

في المقابل، لا تبدو الكرة المغربية محظوظة مع تيسيما إذ أشرف الإثيوبي على 6 مباريات ضمّت طرفاً مغربياً (المنتخب المغربي، الوداد البيضاوي، الفتح الرباطي) آلت أغلبها إلى التعادل (3 مباريات) في حين انهزم ممثلو المغرب في مناسبتين وفازوا في مناسبة واحدة.

وأدار الإثيوبي مباراتين لـ"وداد الأمة" انتهت الأولى بهزيمة على أرض ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي (1-0) في حين آلت الثانية إلى فوز بهدفين دون رد أمام زيسكو يونايتد الزامبي.

مؤشرات قبل حوار الأقدام

يتوجب على الاهلي والوداد أخذ الحيطة قبل خوض مباراة ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا إذ تشير الأرقام أن الحكم الإثيوبي وجّه 124 بطاقة صفراء خلال 58 مباراة دولية قادها.

وتكمن خطورة الموقف في إمكانية غياب بعض اللاعبين الأساسيين من كلا الفريقين عن لقاء العودة في المغرب إذا ما تلقوا البطاقة الصفراء الثانية في موقعة برج العرب في الاسكندرية.

و يخشى فريق المدرب الحسين عموتا، الذي أزاح اتحاد الجزائر في نصف النهائي، أن ينال ستة من لاعبيه البطاقة الصفراء في مباراة مصر فتتعقد وضعية "وداد الأمة" في مباراة العودة في المغرب، إذ يملك كل من عبد اللطيف نصير وإسماعيل الحداد وعبد العظيم خضروف وإبراهيم النقاش ومحمد أوناجم وبدر غادارين، بطاقة صفراء في رصيده.

من جانبه يحاول فريق "القرن" في إفريقيا، والذي أطاح بالنجم الساحلي التونسي في دور الأربعة بقيادة مدربه "الداهية" حسام البدري، تفادي شبح الغيابات إذ أنه مهدّد بفقدان خدمات أبرز لاعبيه على غرار شريف إكرمي ووليد سليمان ومؤمن زكريا وجونيور أجايي كما أن حسام عاشور الذي تشير آخر الأخبار إلى غيابه عن لقاء الذهاب في جرابه بطاقة صفراء.

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