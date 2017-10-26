دوري أبطال أفريقيا

أعلن المدير الفني لفريق الأهلي المصري حسام البدري عن التشكيلة المبدئية التي ستخوض مباراة ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي، السبت المقبل على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وكانت بعثة الوداد البيضاوي المؤلفة من 73 شخصاً بين لاعبين وأعضاء الجاهزين الفني والإداري وإعلاميين و قد وصلت إلى الإسكندرية مساء الأربعاء استعداداً لخوض المباراة.

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وينتظر من المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي حسين عموتة، أن يعلن عن التشكيلة المبدئية مساء اليوم الخميس، على أن يعلن الفريقان التشكيلة النهائية، قبيل انطلاق المباراة.

يوسف رابح قد يغيب عن المباراة

وكانت وسائل إعلام مغربية قد نشرت خبراً عن تعرض مدافع الوداد، يوسف رابح، لاعتداء بالسلاح الأبيض من قبل مجهولين في العاصمة الرباط مساء الأربعاء، بغية سرقته ليدخل معهم في صراع انتهى بجرحه على مستوى الخاصر والبطن وصولاً لتحت الإبط.

وأكدت مصادر في الفريق البيضاوي أن تأكيد مشاركته من عدمها يعتمد على وضعه الصحي، رغم ان إصابته لا تدعو للخطورة.

وحشد الأهلي والوداد للدور النهائي بشتى الوسائل الممكنة لاسيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث بلغ عدد مستعملي وسم "هاشتاغ" # افريقيا_يا_اهلي ما يزيد عن 40 ألف، فيما انقسم المغاربة بين # DimaWydad و # الوداد.

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وخلت التشكيلة في اسمي صالح جمعة وحشام عاشور المصابين.

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وجاءت القائمة كالتالي:

شريف إكرامي ، محمد الشناوي، وأحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى.

أحمد فتحي ، علي معلول ، رامي ربيعة ، سعد سمير ، محمد هاني، محمد نجيب، صبري رحيل، وحسين السيد في خط الدفاع.

وليد سليمان ، مؤمن زكريا ، عبدالله السعيد ، عمرو السولية، هشام محمد، ميدو جابر ، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، وكريم نيدفيد، لخط الوسط.

وليد أزارو، عماد متعب وجونيور أجايي لخط الهجوم.

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