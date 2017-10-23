اخر أخبار الأهلي قبل نهائي أبطال أفريقيا أمام الوداد

وتقول اخر الأخبار المرتبطة باستعدادات النادي الأهلي إنّ معظم الأمور التنظيمية تسير في الطريق الصحيح وسط ضبابية في بعض التفاصيل المرتبطة بطرح تذاكر الأهلي والوداد والمطالبة بزيادة عدد الحضور الجماهيري.

بدء طرح تذاكر الأهلي ومطالبة بزيادة العدد



وفقاً للأخبار الواردة من الموقع الرسمي للنادي الأهلي فإنّ حجز تذاكر مباراة الأهلي والوداد المغربي على الموقع الرسمي، بدأ اليوم الاثنين وسيستمر لمدة 24 ساعة، على أن يسمح في الحجز الأولي لـ20 ألفًا من حاملي بطاقة المباريات بالحصول على تذاكر، لمعلومات أكثر اضغط هنا



وفي سياق متصل قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنه أرسل خطاباً رسمياً إلى وزارة الداخلية الاثنين؛ لزيادة أعداد الجماهير إلى 70 ألفاً.

بدء حجز تذاكر مباراة الأهلي والوداد المغربيhttps://t.co/CjFnZ1yfa2 pic.twitter.com/53Nuz5otG9 — Al Ahly SC (@AlAhly) October 23, 2017

الأهلي يصدر قراراً بحظر التصريحات



وتقرر وفقاً لسيد عبدالحفيظ، مدير كرة الأهلي، منع اللاعبين من الإدلاء بتصريحات صحفية حتى مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويهدف الأهلي إلى زيادة تركيز اللاعبين قبل المواجهتين المقبلتين أمام الوداد المغربي، حيث شمل المنع التصريح لكل من المواقع أو الصحف أو المداخلات التليفونية أو الظهور على القنوات الفضائية.

وكان الأهلي قد تغلّب على فريق النجم الساحلي بنتيجة 6-2، وتأهل لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث ستكون مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل في مصر.

الإصابات بعد مباراة الأهلي والنجم

وأوضح عبدالحفيظ أن مؤمن زكريا تعرّض في مباراة الأهلي والنجم لثِقَـل في العضلة الضامة، فيما أصيب وليد أزارو بثِقَـل في العضلة الخلفية.

في الوقت ذاته ذكر حسام البدري، مدرب الأهلي أن صالح جمعة تعرّض للإصابة بشدّ في العضلة الخلفية، خلال مباراة النجم الساحلي، وأضاف البدري أنّه قرر تغيير صالح جمعة في الشوط الأول، بعد أن تأكّدت عدم قدرة اللاعب على استكمال المشاركة.