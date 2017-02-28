هدف صيني رائع بنكهة برازيلية في دوري أبطال آسيا

وبدأ أوسكار هجمة مميزة للفريق الصيني وتحرك بشكل ملفت للغاية قبل أن يستلم الكرة من هالك ويدوّن الهدف الثاني لفريقه (17)، واضعاً شغهاي في الطريق السليم للابتعاد بفارق الأهداف فقط عن أوروا الياباني متصدر المجموعة السادسة بست نقاط، بعد فوز الأخير على ضيفه سيوول الكوري الجنوبي 5-2.

وكان أبناء السامبا نجوم مباراة فريقهم مع الضيف الأسترالي بتسجيلهم ثلاثة أهداف من الخماسية، بعد انتهاء اللقاء 5-1.

وافتتح هالك التسجيل بعد ثلاث دقائق فقط قبل أن يضيف أوسكار وشي كي والبرازيلي إلكسون الهدفين الثاني والثالث والرابع (17 و25 و27)، ثم جاء الدور على وو لي صاحب الهدف الخامس (75).

ودوّن نيتشولس هدف فريقه الوحيد مع الدقيقة العشرين.

وفي المباراة الثانية كانت الخماسية يابانية خالصة بفضل موتو ولي وسيكين وأوغاجين وكوماي على التوالي (9 و11 و15 و21 و45)، بينما تشو يونغ بارك والمونتينيغري دامجانوفيتش للخاسر (14 و90).