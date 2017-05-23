مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر مع استقلال خوزستان

مباراة الهلال بطل الثنائية المحلية على استاد سيب الرياضي في سلطنة عمان منتظر أن يقدم فيها الفريق الأزرق مستوى مميز يسهل لقاء العودة في الدوحة، خصوصا امام فريق حديث العهد مع دوري ابطال اسيا.

الهلال يعيش فترة فنية مميزة توجت بإحرازه الثنائية المحلية من خلال بطولة الدوري وكأس الملك السعودي وهو يشارك في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للمرة التاسعة على التوالي.

الهلال أنهى الدور الأول متصدراً المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، أما استقلال خوزستان، فأنهى الدور الأول ثانياً في المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط.

موعد المباراة وتوقيتها

تجري المباراة مساء الثلاثاء ٢٣ مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة ١٩:٠٠ مساء بتوقيت مكّة المكرّمة .

يستقبل استقلال خوزستان اللقاء على استاد مدينة سيب العمانية.

أيُّ من قنوات beIN SPORTS ستنقل المباراة؟

ستكون beIN SPORTS معكم حصريا لنقل مباراة الهلال السعودي واستقلال خوزستان الإيراني بمواكبة تفصيلية حية تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء مع رسائل المراسلين.

أي قناة تبث اللقاء ؟ يمكنكم المتابعة عبر قناة HD 6 باللغة العربية .

متى يبدأ النقل المباشر؟ ينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعة ١٨:٣٠ بتوقيت مكّة المكرّمة على HD 6.

كيف تشاهدون عبر الانترنت مباشرة؟

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTSالمباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

فلتبقوا على تماس مع الحدث أينما كنتم، يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast..

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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من سيعلق على المباراة ؟

ينقل اليكم الزميل حماد العنزي تفاصيل اللقاء المرتقب على الأراضي العمانية، مع ما يختزنه من ثقافة كروية وعامة والقاء مميز يضفي على المباراة رونقاً خاصاً.