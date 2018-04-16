البث المباشر لمباراة الريان والعين
تشاهدون البث المباشر لمباراة الريان والعين على beIN SPORTS HD2.
مباراة الريان والعين مباشر على الانترنت وبدون تقطيع على beIN CONNECT.
- رودريغو تاباتا يقترب من ادراك التعادل من ركلة حرة مباشرة.
-
العين يرد سريعاً، البرازيلي كايو يسدد وحارس الريان يتصدى لكن الكرة ترتد أمام المصري حسين الشحات الذي وضعها في الشباك مانحاً التقدم للضيوف.
-
سيباستيان سوريا يفشل في استثمار عرضية محكمة من الياباني كو ميونغ جين.
- الريان يبدأ المباراة بقوة، الياباني كو ميونغ جين يلعب عرضية محكمة لسيباستيان سوريا الذي فشل في تسجيل الهدف الأول.
يحتل العين المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن الريان الثاني، فيما يحتل استقلال الايراني صدارة المجموعة وضمن التأهل إلى ثمن النهائي.
في المرحلة ذاتها يلتقي الهلال السعودي متذيل ترتيب المجموعة مع استقلال الإيراني.