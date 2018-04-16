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مباراة الريان والعين - التغطية المباشرة

من قبل
0:27 دقيقة

تتابعون معنا مباراة الريان القطري وضيفه العين الاماراتي بث مباشر على beIN SPORTS في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اسيا.

مباراة الريان والعين بث مباشر

البث المباشر لمباراة الريان والعين

تشاهدون البث المباشر لمباراة الريان والعين على beIN SPORTS HD2.

مباراة الريان والعين مباشر على الانترنت وبدون تقطيع على beIN CONNECT.

  • رودريغو تاباتا يقترب من ادراك التعادل من ركلة حرة مباشرة.

  • العين يرد سريعاً، البرازيلي كايو يسدد وحارس الريان يتصدى لكن الكرة ترتد أمام المصري حسين الشحات الذي وضعها في الشباك مانحاً التقدم للضيوف.

  • سيباستيان سوريا يفشل في استثمار عرضية محكمة من الياباني كو ميونغ جين.

 

  • الريان يبدأ المباراة بقوة، الياباني كو ميونغ جين يلعب عرضية محكمة لسيباستيان سوريا الذي فشل في تسجيل الهدف الأول.

يحتل العين المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن الريان الثاني، فيما يحتل استقلال الايراني صدارة المجموعة وضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

في المرحلة ذاتها يلتقي الهلال السعودي متذيل ترتيب المجموعة مع استقلال الإيراني.

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