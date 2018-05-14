البث المباشر لمباراة الاهلي والسد

مباراة الاهلي والسد مباشر

مباراة الاهلي والسد مباشر وبدون تقطيع على beIN CONNCET

- مهند عسيري يسجل ثاني أهداف الأهلي مستغلاً خطأ دفاعياً من حسن عبدالكريم.

- مرتضى كنجي يقترب من تسجيل الهدف الثاني للسد لكن تسديدته جانبت المرمى.

- أكرم عفيف يهدر فرصة حقيقية للتسجيل رغم موقعه المناسب وضع الكرة بسهولة بين أحضان العويس.

- السد يرد بمحاولة خطيرة لكن الحارس محمد العويس تصدى ببراعة.

- بعد التعادل حاول الأهلي اضافة الهدف الثاني وأتيحت له الفرصة التسجيل لكن رأسية سلمان المؤشر أخطأت المرمى.

- كلاوديمير يدرك التعادل للأهلي من رأسية غالطت الحارس السداوي.

- الجزائري بغداد بونجاح يمنح التقدم للسد بتسديدة قوية سبقها احتجاج لاعبي الاهلي مطالبين برمية تماس.

تقديم المباراة

التقى الأهلي والسد في الدوحة الأسبوع الماضي، فكان الفوز 2-1 من نصيب الفريق القطري، ما منحه أفضلية نسبية للعبور إلى الدور ربع النهائي، في انتظار الحسم بنتيجة مباراة الإياب التي تقام الإثنين في جدة.

ويدخل الأهلي الذي حلّ ثانياً في ترتيب الدوري السعودي خلف الهلال البطل، باحثا عن الفوز بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبالي، لمواصلة مشواره في المسابقة القارية التي يبحث عن لقبه الأول فيها.

ويفتقد الأهلي عدداً من لاعبيه يتقدمهم قائده تيسير الجاسم وسعيد المولد وياسر المسيليم المتواجدين مع المنتخب الذي يستعد لخوض نهائيات مونديال روسيا 2018، وحسين المقهوي وعلي عواجي للاصابة.

وستشهد صفوف الفريق عودة المدافع عقيل بلغيث بعد تعافيه من الإصابة وكذلك سلمان المؤشر الذي غاب عن مباراة الذهاب بداعي الإيقاف.

واعتبر مساعد المدرب كريم بوعايشة أنّ مباراة الغد لن تكون سهلة، قائلا: "ننظر للمباراة على أنها من شوطين، الأول في الدوحة والثاني في جدة، ونحن جاهزون لتلك المواجهة للدفاع عن حظوظنا بالبطولة".

ويبدو السد بقيادة المدرب البرتغالي فيريرا، متمسكاً بالمسابقة الآسيوية لتعويض خيبته محلياً، حيث أنهى الدوري القطري خلف الدحيل، وسقط أمامه أيضاً في نصف نهائي كأس الأمير وكأس قطر، وهو اكتفى بإحراز الكأس السوبر القطرية.

وقال مدربه فيريرا: "الموسم السابق كان أفضل لنا بكثير من هذا الموسم حيث حصدنا لقب السوبر فقط، ويجب العمل بتركيز كبير لتحقيق نتيجة إيجابية والعبور للدور ربع النهائي في دوري الابطال".

ويعوّل السد على عدد من اللاعبين الأساسيين، يتقدمهم الاسباني تشافي هرنانديز والهداف الجزائري بغداد بونجاح.

- "أهم مباراة" للجزيرة -



ويأمل الجزيرة تحقيق نتيجة ايجابية نادرة لفريق إماراتي في مواجهة بيرسيبوليس على استاد آزادي.

ويحتاج الجزيرة إلى التعادل لضمان تأهله الى ربع النهائي، وذلك بعدما فاز ذهابا 3-2 في أبوظبي بهدف قاتل من لاعبه خليفة الحمادي عندما كانت النتيجة متعادلة 2-2.

وقال الحمادي في مؤتمر صحافي عشية المباراة: "نخوض غدا أهم مباراة بالنسبة لنا في ختام الموسم، وسنقاتل حتى نفوز بها ونتأهل رسمياً لدور الثمانية في دوري الأبطال، ونحن مستعدون لخوض المهمة الآسيوية الصعبة أمام بيرسيبوليس الذي سيؤازره عشرات الآلاف في الملعب".