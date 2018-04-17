ذوب آهن إلى ثمن النهائي والعلامة الكاملة للدحيل



وكان ذوب آهن البادئ بالتسجيل عبر مرتضى تبريزي في الدقيقة 25، وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة الأخيرة بواسطة إسلوم توختاخوجاييف.

وحقق الفريق الإيراني الأهم، كون التعادل كان يكفيه لبلوغ الدور ثمن النهائي، فيما كان لوكوموتيف طشقند بحاجة إلى الفوز للحاق بركب الفرق المتأهلة.

وتساوى الفريقان نقاطاً في المركز الثاني برصيد 7 لكلّ منهما، بيد أنّ الفريق الإيراني حجز البطاقة الثانية بفضل المواجهتين المباشرتين كونه تغلب على لوكوموتيف 2-صفر في الجولة الثانية في 19 شباط/فبراير الماضي.

ولحق ذوب آهن بالدحيل القطري متصدر المجموعة والذي كان أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي، وأنهى الدحيل دور المجموعات بالعلامة الكاملة بتغلبه على ضيفه الوحدة الإماراتي 1-صفر في الدوحة.

وسجل عبد الرحمن فهمي الهدف الوحيد في الدقيقة 47.

وهو الفوز السادس على التوالي للدحيل، فيما خرج الوحدة خالي الوفاض بحلوله رابعا واخيرا برصيد 3 نقاط.

وفي الدور المقبل، يلتقي الدحيل مع العين الاماراتي ثاني المجموعة الرابعة، فيما يلتقي ذوب آهن مع مواطنه استقلال طهران متصدر المجموعة الرابعة.

وشهدت المباراة حالتي طرد، الاولى لمدافع الوحدة سالم سلطان (39) لعرقلته المهاجم المغربي يوسف العربي المنفرد، والثانية للبرازيلي لوكاس منديز مدافع الدحيل (85) للعنف تجاه احد لاعبي الفريق الخصم.

وجاءت المباراة هادئة من الطرفين ولم يشهد الشوط الأول سوى محاولة للدحيل من كرة سنحت للعربي (11)، وركنية للوحدة انبرى لها المجري بالاش دشودشاك وكادت تتخطى خط المرمى (25).

وتبادل العربي الكرة مع عبد الرحمن فهمي مطلع الشوط الثاني، فسددها الاخير بيسراه بطريقة رائعة وأسكنها اعلى الزاوية اليمنى (47).

وظهر الدحيل أفضل هجومياً في الشوط الثاني وتصدت العارضة لتسديدة ظهيره الأيسر سلطان البريكي (58)، وانفرد العربي مرتين بالحارس وسدد في جسمه (59 و67).