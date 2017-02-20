دوري أبطال آسيا: لخويا يقنع ويتصدر والفتح يخسر

استهل لخويا القطري منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوز مستحق على ضيفه الجزيرة الإماراتي 3 - صفر ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسجل أهداف لخويا المغربي يوسف العربي (11 و90) والتونسي يوسف المساكني (80).

وحصد لخويا أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة الثانية بفارق

الأهداف أمام فريق استقلال خوزستان الإيراني، الذي تغلب على الفتح السعودي 1 - صفر في وقت سابق من اليوم. في المقابل يظلّ فريق الجزيرة بلا نقاط في المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف خلف الفتح السعودي صاحب المركز الثالث.

وافتتح لخويا التسجيل في الدقيقة 11 ،عندما وصلت الكرة ليوسف المساكني في الناحية اليمنى ومرّر كرة عرضية قابلها يوسف العربي بضربة رأس إلى داخل المرمى.



ومن هجمة مرتدة وبمجهود فردي رائع كاد لخويا أن يسجل الهدف الثاني، عندما توغل نام تي هاي من الناحية اليسرى حتى دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية مرت من بين قدمي الحارس علي خصيف، الذي تألق وأمسك بالكرة قبل أن تعبر خط المرمى.



وفي الدقيقة 80 سجل يوسف المساكني الهدف الثاني للخويا عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، وسدد كرة أرضية قوية خدعت خصيف وسكنت مرماه.



وأضاف لخويا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة عندما مرر علي عفيف كرة عرضية من الناحية اليمنى ليوسف العربي، الذي لم يجد أي صعوبة في تسديدها إلى داخل المرمى.



وفي مباراة الفتح سجل الهدف الوحيد أبوالفضل علاي في الدقيقة 80 .