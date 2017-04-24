دوري أبطال آسيا: قمة في طهران ولخويا يرنو التأهل

ويلعب لوكوموتيف الاوزبكستاني مع التعاون السعودي في طشقند في المجموعة الاولى أيضاً، في حين يلتقي في الثانية الفتح السعودي مع استقلال خوزستان الايراني.

يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الاولى برصيد 7 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن الاستقلال، في حين يملك كل من التعاون ولوكوموتيف 4 نقاط.

ويتطلب من جمهور الاستقلال التزام الحذر وعدم القيام بأي اعمال شغب، بعدما قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم تغريم الفريق الايراني ماليا في اذار/مارس الماضي بسبب سوء سلوك جمهوره في المباراة أمام السد القطري في الملحق، ثم اللقاء امام لوكوموتيف في دور المجموعات.

يبحث الجزيرة الإماراتي عن فوزه الاول المعنوي ولخويا القطري عن بطاقة التاهل إلى الدور الثاني عندما يلتقيان في ابوظبي.

يتصدر لخويا الترتيب برصيد 8 نقاط، وفوزه سيؤهله الى الدور الثاني بغض النظر عن الجولة الاخيرة.

ويأتي الاستقلال خوزستان ثانيا (7 نقاط) والفتح ثالثا (5 نقاط).

أما الجزيرة ففقد الامل بالتأهل باحتلاله المركز الاخير برصيد نقطة واحدة، وسيلعب من اجل ايقاف سلسلته السيئة في المسابقة، حيث عجز عن الفوز في 13 مباراة توالياً، ويعود آخر فوز له الى 16 نيسان/ابريل 2014 عندما تخطى الريان القطري 3-2 في دور المجموعات.

ويأمل الجزيرة بفوز معنوي قبل ان يخوض مباراة تتويجه بلقب الدوري الاماراتي في 29 الحالي، حيث يحتاج الى نقطة واحدة امام مضيفه حتا ليكون بطلا للمرة الثانية في تاريخه.

وفي المجموعة السابعة، يلتقي سوون بلوينغز الكوري الجنوبي مع كاوازاكي فرونتال الياباني، وايسترن من هونغ كونغ مع غوانغجو ايفرغراندي الصيني بطل 2013 و2015.

يتصدر سوون الترتيب برصيد 8 نقاط، مقابل 6 لغوانغجو، و4 لكاوازاكي، ونقطة لايسترن.

وفي المجموعة الثامنة، يلتقي غامبا أوساكا الياباني بطل 2008 مع اديلاييد يونايتد الاسترالي، وجيانغسو الصيني مع جيجو يونايتد الكوري الجنوبي.

يتصدر جيانغسو، الضامن تأهله الى الدور الثاني من الجولة الماضية، الترتيب برصيد 12 نقطة، مقابل 4 نقاط لكل من اديلاييد وجيجو، و3 نقاط لغامبا اوساكا.