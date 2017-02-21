دوري أبطال آسيا: فوز صعب للريان على الوحدة والهلال يتعادل مع بيرسيبوليس

في المباراة الأولى على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، سجّل للريان المدافع الاورغوياني غونزالو فييرا (13) والبارغوياني فيكتور كاسيريس (60)، وللوحدة الكوري الجنوبي ريم تشانغ-وو (35).

وفي المباراة الثانية على ستاد مجمع السلطان قابوس في مسقط، تقدم بيرسيبوليس بهدف محسن مسالمان (68)، لكن الهلال أدرك التعادل بواسطة البرازيلي كارلوس ادواردو (82).

وفي الجولة الثانية المقررة في 28 شباط/فبراير، يلتقي الوحدة مع بيرسيبوليس على استاد آل نهيان في أبو ظبي، والهلال مع الريان على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.