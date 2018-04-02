دوري أبطال آسيا: الوحدة الإماراتي على المحك

ويحل الدحيل القطري المتأهل الوحيد حتى الآن إلى ثمن النهائي بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، ضيفاً على ملاحقه ذوب آهن الايراني (6 نقاط)، في حين يستضيف الوحدة (3 نقاط) متمسكاً بالأمل الضئيل، لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف

فرصة أخيرة للوحدة



سيقاتل الوحدة من أجل الفوز في مباراة الفرصة الأخيرة التي تبقي على آماله الضئيلة في المنافسة على البطاقة الثانية، لكن مصيره ليس في يده لأن فوزاً محتملاً رغم صعوبته لذوب آهن على الدحيل يقضي على هذه الآمال المعلقة أصلا على انتصار الفريق القطري.

ويتطلع الوحدة إلى الثأر من لوكوموتيف الذي الحق به خسارة قاسية في الذهاب بخماسية نظيفة، هي الأكبر في تاريخ مشاركاته في البطولة الآسيوية.



ويفتقد الوحدة خدمات لاعب وسطه المؤثر المجري بالاش دشودشاك للايقاف، الا ان ذلك لا يشكل اي عائق بوجود الارجنتيني سيباستيان تيغالي والمغربي مراد باتنا والكوري الجنوبي تشانغ ريم وحارس المرمى الدولي محمد الشامسي.

من جهته، يتمسك لوكوموتيف بنفس الهدف، وسيحاول تعويض خسارته في الجولة الماضية في طشقند عندما بقي متقدما على الدحيل 1-0 حتى الدقيقة 90 قبل ان تستقبل شباكه هدفين في الوقت بدل الضائع.

