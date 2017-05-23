دوري أبطال آسيا - الهلال يضع قدماً في ربع النهائي

حقق الهلال السعودي فوزاً ثميناً 2-1 على مضيفه استقلال خوزستان الإيراني، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

الهلال بدأ المباراة بشكل سيء، إذ تقدم استقلال بهدف حسين بيت سعيد في الدقيقة 41، لكن الزعيم قلب النتيجة في الشوط الثاني وحقق فوزاً ثميناً بهدفي عبدالله الزوري (52) والبرازيلي كارلوس إدواردو (56).

ويلتقي الفريقان الثلاثاء القادم في الرياض لحجز مكان في ربع النهائي الذي بات قريباً من بطل الدوري السعودي بهذا الفوز الثمين.