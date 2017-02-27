دوري أبطال آسيا: الهلال للفوز الأول والريان لتمديد صدارته

ويتطلع الوحدة الإماراتي عندما يستضيف بيرسيبوليس الإيراني، إلى أن خطف فوزه الأول في البطولة.

ويأمل الهلال الصعود إلى الصدارة أمام الريان الذي استهل البطولة بفوز صعب على الوحدة الإماراتي 2-1 الأسبوع الماضي، بينما احتاج الهلال إلى هدف متأخر ليخرج متعادلاً مع بيرسيبوليس الإيراني خارج ملعبه في الجولة الأولى.

ولا يدخل الريان المباراة بمعنويات عالية بعد سقوطه على ملعبه أمام الغرافة 1-2 في الدوري المحلي الجمعة الماضي، أما الهلال فيتربع على صدارة بطولة السعودية بفارق مريح عن منافسه المباشر النصر.

ويسعى الوحدة إلى خطف الانتصار من بيرسيبوليس لإحياء آماله بالمنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلة إلى دور الـ 16، بعدما خسر مباراته الأولى.

وافتقد الوحدة أمام الريان إلى النجاعة الهجومية وسجل هدفه الوحيد مدافعه الكوري الجنوبي ريم تشانغ- وو، في ظل غياب خطورة الأرجنتيني سيباستيان تيغالي والمجري بالاش دسودزاك.

ويأمل الوحدة أن يستعيد تيغالي ودسودزاك مستواهما لتخطي عقبة متصدر الدوري الإيراني حالياً، والذي قدم عرضاً قوياً أمام الهلال السعودي في مسقط.

وستكون مشاركة التشيلي خورخي فالديفيا منذ بداية المباراة هي الخيار المرجح بعدما أبقاه المكسيكي خافيير أغيري على مقاعد الاحتياط في لقاء الريان ودفع به في الدقيقة 58 لعدم جاهزيته البدنية بسبب شفائه مؤخراً من الإصابة التي أبعدته نحو شهرين عن الملعب.