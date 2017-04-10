دوري أبطال آسيا - الهلال في الصدارة والريان ثانياً

وسجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح زميله عبدالله المعيوف في صد ركلة جزاء للاعب الوحدة، الأرجنتيني سيباستيان تيغالي في الدقيقة 43.

ورفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط وانفرد بالصدارة بفارق نقطة عن الريان القطري الثاني، و 3 نقاط عن بيرسيبوليس الإيراني الثالث، فيما بقي الوحدة أخيراً بنقطة وحيدة.

في المجموعة ذاتها، تعادل بيرسيبوليس الإيراني مع ضيفه الريان القطري صفر-صفر على استاد أزادي في طهران

وكان الريان الطرف الأفضل في الشوط الأول وأضاع عدة فرص، لكن بيرسيبوليس فوت فرصة افتتاح التسجيل في الدقائق الأخيرة عندما أهدر مهدي طارمي ركلة جزاء (44).

وفي الشوط الثاني، مالت الكفة بشكل واضح لصالح الفريق الإيراني وضغط بكثافة على منطقة الريان الذي نجح حارسه عمر باري في التصدي لجميع الكرات الخطرة خصوصاً العالية منها.

وسنحت للريان ثلاث فرص حقيقية في أواخر المباراة عبر الإسباني سيرجيو غارسيا الذي سدد كرة خفيفة في أحضان الحارس من انفراد (87)، وسيباستيان سوريا الذي سدّد من مسافة قريبة ومن نفس المكان كرتين متتاليتين، الأولى انحرفت قليلاً عن القائم الأيمن (90+1)، وأصابت الثانية نفس القائم (90+3).

ويتأهل أول وثاني كل من المجموعات الثماني إلى الدور الثاني.