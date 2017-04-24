دوري أبطال آسيا - العين يضمن تأهله إلى ثمن النهائي

وسجل الكولومبي دانيلو أسبريا (25) وعمر عبد الرحمن (60) وشقيقه محمد عبد الرحمن (81) الأهداف.

وأهدر الهندوراسي خيري بنغستون ركلة جزاء للفريق الإيراني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وانتزع العين صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط مستغلاً خسارة الأهلي السعودي المتصدر السابق أمام مضيفه بونيودكور الأوزبكستاني.

ويتقدم العين بفارق نقطة واحدة عن الأهلي ونقطتين عن ذوب آهن، وبما أن الأخيرين سيلتقيان في الجولة السادسة الأخيرة في 8 أيار/مايو المقبل، فإن الفريق الإماراتي الذي يستضيف بونيودكور، ضمن أحد المركزين الأول أو الثاني.

ونجح العين في افتتاح التسجيل عبر اأسبريا الذي استفاد من عرضية البرازيلي كايو فرنانديز فسددها خادعة حاول حارس مرمى ذوب آهن محمد مظهري صدها دون أن ينجح في ذلك (26).

وكان ذوب آهن قريباً من التعادل بعدما احتسبت له ركلة جزاء سددها بنغستون لكن حارس مرمى العين خالد عيسى الذي اختير أفضل لاعب في المباراة أمسك كرته دون عناء (45).

وأضاف عمر عبد الرحمن الهدف الثاني من مجهود فردي رائع انهاه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة على يسار الحارس مظهري (60)، ثم اضاف شقيقه محمد الهدف الثالث (81).

في المواجهة الثانية، فشل الأهلي السعودي في استعادة نغمة الانتصارات وحَسْم تأهله إلى الدور الثاني بخسارته أمام مضيفه بونيودكور الأوزبكي صفر-2 في طشقند.

وسجل أكرمجون كوميلوف (8) وإلدور شوموردوف (54) الهدفين.

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها الأهلي في تحقيق الفوز بعد تعادلين متتاليين، فتجمد رصيده عند 8 نقاط وتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ذوب آهن الإيراني (7 نقاط).

في المقابل، حقق بونيودكور فوزه الأول في دور المجموعات بعد 4 هزائم متتالية.

وكاد بونيودكور يفتتح التسجيل مبكراً لولا براعة حارس المرمى ياسر المسيليم الذي تصدى لكرة شوموردوف ببراعة (2)، لكن المدافع كوميلوف نجح في منح فريقه الأسبقية إثر كرة عرضية لعبها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس المسيليم (8).

ولاحت فرصة للأهلي من تسديدة لعبد الفتاح عسيري لكنها علت العارضة (30)، ثم أنقذ القائم الأهلي من هدف ثان برده كرة شوموردوف قبل أن يبعدها الدفاع (45).

وسدّد تيسير الجاسم كرة قوية علت العارضة (50)، وبعدها باربع دقائق عزّز أصحاب الأرض تقدمهم عبر تسديدة قوية لشوموردوف أسكنها على يمين المسيليم (54).

وأهدر اليوناني يوانيس فيتفاتسيديس فرصة ثمينة لتقليص الفارق عندما طوح بالكرة فوق العارضة إثر انفراد (77).

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.