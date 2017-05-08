دوري أبطال آسيا - الريان يفشل في مرافقة الهلال إلى ثمن النهائي

فشل الريان القطري في مرافقة الهلال السعودي إلى ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال آسيا بخسارته أمامه 3-4 الاثنين في الدوحة في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وفاز بيرسبوليس الايراني على الوحدة الإماراتي 4-2 في طهران.

في المباراة الأولى، سجل سيباستيان سوريا (55) ورودريغو تاباتا (59) والإسباني سيرخيو غارسيا (82) أهداف الريان، والأوروغوياني نيكولاس ميليسي (41 و73) والسوري عمر خريبين (66 و84) أهداف الهلال.

وفي الثانية، سجل سوروش رافعي (17) ومهدي طارمي (20 و54 و70) أهداف بيرسبوليس (بيروتزي)، وأحمد العكبري (33) والأرجنتيني سيباستيان تيغالي (51) هدفي الوحدة.

ورفع الهلال الذي ضمن بطاقته من المرحلة السابقة رصيده إلى 12 نقطة مقابل 9 لبيرسبوليس و7 للريان الذي فشل في تخطي دور المجموعات، و4 للوحدة.