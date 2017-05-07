دوري أبطال آسيا: الريان يصطدم بالهلال والوحدة يتمسك بالأمل

ويحتل الريان المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف الهلال المتصدر (9 نقاط) الذي ضمن التأهل إلى ثمن النهائي، وأمام بيرسبوليس (6 نقاط) والوحدة (4 نقاط).

ولن تكون مهمة الريان الطامح إلى بلوغ ثمن نهائي المسابقة سهلة أمام "الزعيم" السعودي، حيث سيحتاج إلى الفوز دون سواه لتحقيق هذا الإنجاز بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، وقد يكفيه التعادل لكن مصيره يكون في هذه الحالة مرتبطاً بتعادل بيرسبوليس مع الوحدة، وهي نتيجة غير مضمونة.

ويأمل الريان تحقيق الفوز وحسم الأمر بيده دون انتظار نتائج الآخرين، وبالتالي تصدر المجموعة ليكون بنفس مستوى مواطنه لخويا بطل الدوري المحلي متصدر المجموعة الثانية.

في المقابل، تحدو الهلال القوي جداً رغبة مماثلة في تحقيق الانتصار أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير كي يبقى متصدراً.

وتكمن صعوبة المهمة بالنسبة إلى الريان في غياب مهاجمه الاسباني سيرخيو غارسيا للإصابة في المباراة الأخيرة أمام الوحدة، لكنه المدرب الدنماركي ميكايل لاودروب يعوّل بشكل كبير على قائده وهدافه رودريغو تاباتا والثلاثي المكون من سباستيان سوريا وأحمد علاء وعبد الرحمن الحرازي.

واعتبر لاودروب أن الفوز على الغرافة 2-1 الأربعاء في مسابقة كأس امير قطر جاء في توقيت مناسب لرفع معنويات اللاعبين قبل المواجهة مع الهلال.

ويتمسك الوحدة بأمل أخير وضئيل جداً للتأهل، لارتباطه بحسابات معقدة لمرافقة الهلال إلى ثمن النهائي وتتلخص بفوزه على بيرسبوليس وخسارة الريان أمام ضيفه السعودي.

ويتفوق الوحدة على الريان بالمواجهات المباشرة بعدما خسر أمامه 1-2 في الدوحة، وفاز عليه في ابوظبي 5-1.