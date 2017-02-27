دوري أبطال آسيا: التعاون يخسر بثلاثية نظيفة

وسجل أهداف الفائز كافح رضائي (1) ومحسن كريمي (70) والبرازيلي لياندرو بادوفاني (88).

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها تغلّب لوكوموتيف الأوزبكي على الأهلي الإماراتي 2-0.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز التعاون على لوكوموتيف 1-0، والأهلي على الاستقلال 2-1.

وبات كل من الفرق الأربعة يملك 3 نقاط من انتصار واحد.