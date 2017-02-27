دوري أبطال آسيا: التعاون يخسر بثلاثية نظيفة
خسر التعاون السعودي أمام مستضيفه استقلال طهران الإيراني 3-0 اليوم الاثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في العاصمة العُمانية مسقط.
وسجل أهداف الفائز كافح رضائي (1) ومحسن كريمي (70) والبرازيلي لياندرو بادوفاني (88).
وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها تغلّب لوكوموتيف الأوزبكي على الأهلي الإماراتي 2-0.
وكانت الجولة الأولى شهدت فوز التعاون على لوكوموتيف 1-0، والأهلي على الاستقلال 2-1.
وبات كل من الفرق الأربعة يملك 3 نقاط من انتصار واحد.