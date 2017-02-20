دوري أبطال آسيا: التعاون والأهلي يقتنصان النقاط الثلاث

ويدين التعاون بالفضل في هذا الفوز للاعبه طلال العبسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (68).



وحصد التعاون أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما يظل فريق لوكوموتيف طشقند بلا نقاط.

وقاد السنغالي ماكيتي ديوب فريقه الأهلي الإماراتي إلى فوز مثير على ضيفه الاستقلال طهران الإيراني 2-1.



وسجل ديوب، صاحب جائزة أفضل لاعب في المباراة والذي انتقل في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى الأهلي قادماً من الظفرة، هدفي أصحاب الأرض (45 و90)، وأوميد ابراهيمي (74) هدف الاستقلال .



وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن التعاون.